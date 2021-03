Mají vynikající techniku, kterou umí využít na sto procent, říká expert o Mercedesu ve formuli 1

Lewis Hamilton a stáj Mercedes předvedli nejlepší výkon v pravou chvíli. Max Verstappen se svým Redbullem dominoval po celý víkend a ovládl s velkým náskokem i kvalifikaci. V závodě nakonec musel zkousnout těsnou porážku.

„Je to samozřejmě škoda, ale musíme na to koukat pozitivně. Vypadá to, že jsme se Mercedesu výrazně přiblížili, což je na začátku sezony skvělé. V závodě jsem měl nějaké technické problémy, takže být necelou sekundu od prvního místa je super. Navíc máme dost bodů,“ prohlásil nizozemský závodník.

Verstappen byl po závodě trochu otrávený, havně proto, že během závěrečné stíhací jízdy dokázal Hamiltona dokonce předjet.

Těsně unikl trestu

Při vzájemném souboji ale vyjel mimo trať a tím porušil pravidla. Po upozornění od vlastního týmu a ředitelství závodu ho pustil zpět před sebe.

„Max si pomohl výjezdy mimo trať, aby získal pozici, předjel Lewise Hamiltona a z tohoto pohledu bylo správné, že se za něj později zařadil, jinak by ho neminula pětisekundová penalizace,“ myslí si Knoll.

A tím pádem by Verstappen o vítězství stejně přišel, protože do konce závodu zbývaly tři kola a takový náskok už by si vytvořit nezvládl.

I když nebyl první, může ho těšit, že jeho Redbull předvedl takovou výkonnost, že mohl Hamiltonovi konkurovat a měl šanci ho i porazit. Právě souboj nizozemského mladíka a sedminásobného šampiona bude podle Jakuba Knolla hlavním lákadlem této sezony.

„Mají vynikající techniku, kterou umí využít na sto procent. Myslím, že letošní sezona bude o těchto dvou jezdcích, protože jejich kolegové nebudou mít tak dobrou výkonnost, aby vyždímali z jejich monopostu maximum.“ uzavírá expert Radiožurnálu.

Sezona formule jedna bude pokračovat za tři týdny, závodem v italské Imole.