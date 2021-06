Krize Mercedesu? ‚Opět budou silní, Hamilton bude ve Francii hlavním favoritem,‘ myslí si expert

Mercedes v uplynulých dvou závodech v Monaku a v Baku získal jen sedm bodů. Na druhou stranu není situace pro Mercedes až tak děsivá. Bodový zisk v Monaku a v Baku je sice tristní, ale výkonnostně na tom německý tým nebyl tak zle.

„Pokud by měl Mercedes standardní průběh obou závodů, tak by z toho bylo jednou první a jednou druhé místo. Mercedes úplně nepřišel o výkonnost, zasáhlo do toho více faktorů, které úplně nehrály Mercedesu do karet, jak jsme zvyklí. Myslím, že ve Francii budou opět silní, protože je to to trať, která jim v minulých letech velmi svědčila. Především Lewis Hamilton bude hlavním favoritem,“ vysvětluje závodník a motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Na okruhu Paula Ricarda se zatím jelo dvakrát a v obou ročnících tam zvítězil právě Hamilton.

Mercedes v Baku kromě chyby Hamiltona trápila i slabší forma Valtteriho Bottase. Už na začátku sezony se spekulovalo, že by Fin mohl i v průběhu tohoto ročníku odejít. Bottas i Mercedes všechny tyto spekulace zatím popřeli. Teď to opravdu nevypadá, že by se mělo něco měnit.

Russell na scénu?

Nezapomínejme, že Bottas byl třeba v Monaku rychlejší než Hamilton a jen chyba mechaniků ho připravila o víceméně jisté pódium. Nicméně pokud by ho někdo nahrazovat měl, byl by to nejspíš George Russell, mladý talentovaný pilot Williamsu, který už za Hamiltona loni jednou zaskočil a byl velmi rychlý.

Právě jeho rychlost a okamžitá adaptace by mohla být podle Knolla ale překážkou: „George Russell by ještě mohl trochu zkřížit plány Lewsi Hamiltonovi v boji o titul a možná mu i sebrat nějaké body. Myslím si, že ani Hamilton by si nepřál, aby nyní Bottas z Mercedesu odcházel.“

Hladový po velkém výsledku bude ve Francii i lídr šampionátu Max Verstappen, kterého v Baku o vítězství připravil defekt pneumatiky.

„V Monaku a v Baku jsme zkrátka neměli rychlé auto, to je celé. Také se nám letos zatím nedaří po startu dostat pneumatiky do ideální provozní teploty. Navíc děláme chyby v boxech. Ale věřte mi, tohle je tým, který je neuvěřitelně silný. Teď jsme naštvaní, ale vztek přeměníme na pozitivní energii. Jsme bojovníci a ve Francii se vrátíme v plné parádě,“ říká Verstappen.