‚Pracuji s fantastickými lidmi.‘ Hamilton po překonání Schumacherova rekordu končit nehodlá

V neděli dosáhl Hamilton v Portugalsku na 92. triumf v F1 a právě Schumachera v historické tabulce předskočil. Na kontě má tak stejný počet vítězství jako Arton Senna a Alan Prost dohromady. Důvod jeho letité dominance tkví podle britského pilota v dokonalé spolupráci s týmem Mercedes.

„Pracuju s fantastickými lidmi. Vemte si třeba spolehlivost našeho auta, to není náhoda. Za tím stojí stovky hodin usilovné práce v továrně. A všichni se chtějí neustále zlepšovat. Navíc skvěle spolupracujeme, když mám nějaké nápady nebo poznámky, poslouchají mě. Takhle to funguje od úplného začátku, kdy jsem přišel,“ vyprávěl Hamilton ve speciálním rozhovoru pro televizi Sky sport.

Konec v nedohlednu

I když mu je 35 let, nemá za současné situace důvod končit. Na Mercedes nikdo výkonnostně nemá a jeho týmový kolega Valtteri Bottas ho porazí spíše výjimečně.

Proto je pro něj zisk sedmého titulu mistra světa spíše formalitou. Navzdory tomu ale lídr seriálu nemá zatím podepsanou smlouvu pro další sezonu.

„Myslím, že pořád výkonnostně rosteme, takže mám dojem, že by to nemělo ještě končit. Věřím, že až bude v sezoně rozhodnuto, a ze všech spadne stres, tak dojdeme ke vzájemné dohodě a budeme pokračovat,“ prohlásil Hamilton v neděli. Je ale velmi pravděpodobné, že novou smlouvu podepíše.

„Dá se očekávat spousta výher a titulů. Minimálně příští rok, protože se bude závodit se stejnými vozy, jako letos s dá se očekávat další dominance Mercedesu a Hamiltona. Vyhlídky mají velmi dobré.“ Myslí si motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Hamilton se ale nemusí zastavit ani na osmi titulech. Vzhledem k síle Mercedesu a jeho skvělým řidičským vlastnostem by se klidně mohl dostat třeba i na 10 celkových triumfů. A to by byl rekord, který už by se opravdu velmi těžko vymazával.