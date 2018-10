V USA musel oslavy pátého titulu odložit, v Mexiku se už může Hamilton stát popáté mistrem světa

V historii šampionátů formule jedna jsou pouze dva piloti, kteří dokázali získat pět nebo více titulů mistra světa - Juan Manuel Fangio a Michael Schumacher. V neděli by se k nim mohl přidat také Lewis Hamilton. Pátý titul může dokonce získat na stejném okruhu, na kterém slavil už ten loňský - v Mexiku. Mexiko 12:00 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lewis Hamilton se může radovat z dalšího vítězství ve formuli 1 | Zdroj: Reuters

Stejně jako loni Hamiltonovi v Mexiku stačí, dle jeho měřítek, podprůměrné umístění. Před rokem to bylo deváté místo, letos britský pilot potřebuje dojet minimálně sedmý a bude pětinásobným mistrem světa. Napodobil by tak Fangia s Schumacherem, přičemž s německou legendou by měl společných věcí víc.

„I německý pilot získal svůj pátý titul ve věku 33 let a stejně jako Hamilton dokázal získat titul s dvěma různými týmy,“ říká závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Srovnávání Hamiltona s Michaelem Schumacherem, který šampionát ovládl celkem sedmkrát, je oprávněné. Vždyť britský jezdec některé rekordy slavného Němce už překonal. A k těm dalším se blíží.

„Hamilton už Schumachera překonal v počtu pole position, momentálně jich má Brit na svém kontě už 81. Schumacher si zatím drží primát v počtu vítězství, ale ani tam není Hamilton do budoucna bez šance. Momentálně mu chybí dvacet výher,“ připomíná Knoll.

I když pátý titul mistra světa Hamilton zatím nemá, je mu opravdu velmi blízko. A lidé z prostředí motorsportu ho už teď chválí, jako by ho měl. Třeba jeho bývalý týmový kolega a jeden z nejlepších jezdců současnosti Fernando Alonso, se kterým Hamilton v minulosti neměl nejlepší vztahy.

„Ukazoval talent od prvního dne, co přišel do formule jedna. Vždyť v nováčkovském roce už bojoval o titul. Já mu to přeju, protože dokáže vyhrávat nejen, když má dobré auto, ale i v sezonách, kdy nebyl v nejlepším týmu. Jako třeba v roce 2009, kdy i s průměrným autem stejně pár závodů ovládl.“

Do Velké ceny Mexika může jít Hamilton s pocitem, že nemusí riskovat. Stačí zajet dobře kvalifikaci, a to Brit umí velmi dobře. Pak už si může „v klidu“ dojet pro titul. O ten by ho na okruhu Hermanos Rodríguez mohli připravit technický problém, kolize nebo fatální chyba. Velká cena Mexika startuje v neděli ve 20 hodin a 10 minut.