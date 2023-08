Je to velké zklamání. Kvalifikace ale nekončí a šance je ještě velká, nevěší hlavu lezec Ondra

Sportovní lezec Adam Ondra se bude vracet z mistrovství světa ve švýcarském Bernu s prázdnou a zklamaný. Ve finále olympijské kombinace, ze které si tři nejlepší zajistili v předstihu start na olympijských hrách v Paříži, obsadil šestou příčku. Ondra ani ve svém posledním závodě šampionátu nezískal medaili. Bern 21:21 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra byl z výsledku kombinace zklamaný, ale kvalifikaci na olympiádu nevzdává | Foto: JOHANN GRODER | Zdroj: EXPA Pictures

Adame, co se vám honí hlavou?

Těžko říct, ještě ani nevím. Je to samozřejmě velké zklamání. Dnes to hlavně ani nebylo těžké, spousta favoritů to zkazila. Myslím, že trenér mi říkal, že stačilo udělat o čtyři kroky navíc, na které bylo. Ten krok byl specifický a asi nejlepší to bylo udělat úplně bez nohou. Špatně jsem to přečetl.

Neříkám, že jsem byl v úplně největší psychické pohodě, ale asi jsem na tom v ten moment byl dobře. Těsně jsem to nedohmátl. Celé tohle mistrovství je samozřejmě zklamání a je těžké to nějak skousnout. Úroveň, kterou tady kluci mají, je zkrátka strašně vysoká a příště musím být silnější.

Dlouho jste tam pak ještě seděl a koukal na to místo. Měl jste ještě dost síly, uklouzlo vám to, nebo co se při lezení na obtížnost stalo?

Nespadl jsem v tomhle kroku jediný. Byl hodně fyzicky náročný, dal se dělat buď bez nohou, nebo s patou u ruky. Ten největší problém byl, že jsem se nakonec rozhodnul do toho chytu jít nejdříve pravou rukou, což způsobilo, že jsem patu musel dát k ruce, protože se to z téhle pozice nedalo udělat s nohama dole nebo bez nich.

Tím jsem se dostal do pozice, která nebyla úplně ideální. Třeba Colin Duffy byl v podobné, nakonec vypustil nohy a udělal to bez nich, což v tomhle, v té čisté síle, úplně není můj oblíbený styl. Kluci jsou trochu lepší, já jsem se to snažil udělat dynamicky s pomocí té paty u ruky. To bylo dost nepříjemné, dost krkolomné a těsně to nevyšlo.

Těžko říct, kdybych měl trošku víc štěstí, a trošku víc jsem zabral, mohlo to vyjít a mohl jsem ještě ty další čtyři kroky udělat. Myslím, že jsem nebyl až tak unavený, ale obecně je to trochu o štěstí a je to samozřejmě i o fyzičce.

Jakob dnes ukázal, že ta fyzička byla neskutečná. Čím větší fyzička, tím jste v té cestě víc v klidu, nemusíte tolik riskovat a o tom to je. Příště musím být silnější.

Jakob Schubert se raduje z dalšího titulu mistra světa. On, ale i vy jste mohl být po boulderingu celkem spokojený, nebo ne? Byl jste díky tomu třeba víc v klidu, protože jste zapsal daleko víc bodů než v semifinále.

Bouldery byly dobré. Vlastně za celé mistrovství světa jsem čistě s bouldery docela spokojený. V žádném kole mi kluci úplně neulétli. Určitě i dnes jsem mohl vylézt tu jedničku, bylo to velmi blízko, ale na druhou stranu s tímhle chabým výsledkem na obtížnosti by mi ani to nepomohlo.

Je z toho celkové šesté místo na mistrovství světa v kombinaci ve sportovním lezení. Sice jste přišel o možnost se mezi prvními třemi kvalifikovat na olympijské hry do Paříže, ale tím kvalifikace rozhodně nekončí…

Je to velká lekce. Kvalifikace určitě nekončí, je ještě velká šance se nominovat. Bude to trochu komplikovanější, ale dost možná to bude dobrá lekce i na samotnou olympiádu a vlastně možná kvalitní příprava.

Je třeba to všechno zanalyzovat. Byla tu spousta cest, spousta kol, některá šla dobře, některá špatně. Lezení se mění a je třeba se rozhodnout, do čeho vložit největší úsilí a co mě posune dál.

Kdy budou nejbližší možnosti pro kvalifikaci v dalších měsících?

Na konci října je evropská kvalifikace, jejíž vítěz se automaticky nominuje dál. A potom je kvalifikační série tři závodů až na jaře příštího roku, ze které se donominuje zbytek.

Teď si asi budete muset odpočinout. Předpokládám, že hlavně psychicky…

Ano, pojedeme s rodinou do Chorvatska. Trochu moře, trochu lezení a moc se na to těším. Myslím, že snad to zklamání překousnu a budu to vidět spíš pozitivně jako dobrou lekci a připravím se na ty další závody.