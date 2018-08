‚Dost jsem si máknul.‘ Adam Ondra se chystá na mistrovství světa, vypořádat se musel i s vedrem

„Tělo na to nebylo zvyklé a zároveň nebylo zvyklé na ty obrovské tréninkové dávky, takže to jsem si opravdu dost máknul. Možná to byly moje nejtěžší tréninkové dny v životě,“ poznamenal pro Radiožurnál po návratu z Kanady jeden z nejlepších lezců na světě Adam Ondra.

Do šampionátu zbývají dva týdny, jeho tělo se postupně zocelilo.

Teď trénuje v Brně, ale domácí stěna není dostatečně vysoká, aby na ní mohl lézt s lanem, a tak jeho styl tréninku je poměrně specifický.

„Lezu hlavně bez lana. Jakýmsi způsobem to simuluji, že lezu na krátké stěně do kola. Lezu takzvaná kolečka,“ vysvětluje.

A aby se Adam Ondra v tréninku nezacyklil, do přípravy na světový šampionát zařadil i týdenní návštěvu Innsbrucku. Právě rakouské město v podhůří Alp bude hostitelem mistrovství světa a český lezec si místní podmínky chválí. Sám říká, že tamní stěna je pro něj nejlepším místem na světě, kde se dá lézt.

„Je to samozřejmě obrovská stěna. Je tam velká část, která je řekněme komerční, ale je tam pak i velká část, kde si opravdu zaleze možná jen několik lidí na světě,“ popisoval Ondra.

V Innsbrucku lezce poprvé čeká i olympijská disciplína - trojkombinace. Tedy lezení na obtížnost, bez lana a na rychlost. A právě rychlolezení si Ondra už také zkusil.

„V Innsbrucku jsem si tu cestu na rychlost několikrát proběhl, tréninkové časy byly okolo deseti či pod deset sekund. Celkem jsem se uklidnil, že to snad nebude čas, kterému by se všichni smáli, to je pro mě důležité. Pořádný trénink na rychlost začnu od příští zimy,“ řekl Adam Ondra.

Olympijské medaile se totiž budou rozdávat v Tokiu až za dva roky, a tak teď zůstává Ondrovou prioritou lezení na obtížnost. Bude usilovat o třetí titul mistra světa v řadě.