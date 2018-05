‚Kdyby jediný chyt chyběl, už to nepůjde.‘ Adam Ondra zdolal nejtěžší cesty v Rumunsku

Český lezec Adam Ondra zdolal v těchto dnech hned dvě nejtěžší cesty Rumunska, které byly až doposud bez přelezu. Nejprve přelezl cestu Black Cobra obtížnosti 9a v sektoru Cascada Vanturatoarea. O dva dny později tento výkon ještě překonal, když ve vlhkém počasí úspěšně přelezl cestu Stone Butterfly 9a+, která se tak stala zároveň nejtěžší vylezenou cestou celého Balkánu. Rumunsko 14:05 17. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra zdolal dvě nejtěžší cesty Rumunska | Foto: Pavel Blažek

„Málokdy je stěna převislá hladká deska jako tady. Chytů je tady tak akorát, aby stěnu bylo možné vylézt. Kdyby jeden jediný chyběl, už to nepůjde. Příroda to tady vytvořila tak, že jde o těžké lezení, ale ještě stále to jde,“ řekl Adam Ondra o přelezu cesty Black Cobra.

V Rumunsku se se sportovním lezením teprve začíná, cesta Black Cobra v sektoru Cascada Vanturatoarea byla sice navrtaná, ale zatím ji žádný lezec nezdolal. Klasifikací 9a se cesta stala zatím nejtěžší zdolanou cestou v Rumunsku.

Ale jen na šest dní. Český lezec si totiž troufl i na cestu Stone Butterfly, kterou i zdolal i přes problémy s velkou vlhkostí. Úspěšnému přelezu předcházely dva dny neúspěšných pokusů.

„Třetí den počasí vypadalo ještě hůř, ale i tak jsme se rozhodli v dešti pro 45 min výšlap pod skály a ukázalo se, že to nebylo až takové bláznovství. Cesta byla překvapivě suchá a i přesto, že na první i druhy pokus toho dne jsem spadnul z horní části, nakonec se mi podařilo sesbírat zbytky posledních sil na poslední úspěšný pokus.“

S obtížností 9a+ se Stone Butterfly stala nejobtížnější zdolanou cestou celého Balkánu. Přelezy proběhly v rámci natáčení šestidílného cestopisu Balkánem nahoru a dolů, na kterém Adam spolupracuje s Českou televizí.

25letý Adam Ondra se od dvanácti let drží v absolutní světové špičce sportovních lezců. Je trojnásobným mistrem světa (dvakrát v lezení na obtížnost, jednou v boulderingu) a zaměřuje se přelezy cest s nejvyšší obtížností.

Na podzim 2016 Adam v rekordním čase 8 dní uskutečnil úspěšný volný přelez Dawn Wall, kilometrové cesty v amerických Yosemitech. V září 2017 posunul hranice sportovního lezení, když přelezl cestu Silence obtížnosti 9c.

| Foto: Petr Horký