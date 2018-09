Nejen Adam Ondra. Česká výprava patří na lezeckém mistrovství světa k početnějším

Na mistrovství světa v lezení závodí celkem 834 atletů z 58 států z celého světa. A i když pro české fanoušky je asi jediné známé jméno Adam Ondra, česká výprava patří v Innsbrucku k těm početnějším. Innsbruck 17:25 9. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství světa v lezení v Innsbrucku. | Foto: MORITZ LIEBHABER | Zdroj: Moritz Liebhaber / KVOE

Pro mnoho fanoušků neznalých lezení je možná zajímavá informace, že to není jen Adam Ondra, který v Česku leze. Jenže česká výprava patří na světovém šampionátu v Innsbrucku k těm početnějším a dohromady vyslala do Rakouska 22 závodníků.

„Máme dlouhodobě úspěšnou reprezentaci, mládežnická reprezentace je letos nejúspěšnější v historii. Obecně vzato je úroveň naší reprezentace vysoká. Adam Ondra je samozřejmě světový fenomén, tedy je to takový reklamní poutač, ale máme celou řadu závodníků, kteří se prosazují. A celkovou úroveň máme velmi solidní,“ říká šéftrenér týmu Tomáš Binter.

K tomu, aby čeští lezci byli jednou na úrovni světové extratřídy, podle Bintera jen píle a houževnatost nestačí. Chce to i talent, který se sejde třeba jen jednou za 50 let.

Lezení se postupně stává profesionálním sportem. Důvod? Podle českého reprezentanta Martina Stráníka je to jednoznačně zařazení mezi olympijské sporty.

„Tím, že je teď lezení na olympiádě, tak do toho teď všichni strašně šlapou. Stávají se z nich profesionálové a dělají to místo práce. U nás jsme ještě malinko pozadu. Jí chodím do práce a u toho se snažím dělat maximum pro to, abych byl připravený na závody,“ říká Stráník, který je mimo jiné velký kamarád Adama Ondry.

Na světovém šampionátu v Innsbrucku Ondra kvalifikaci v lezení na obtížnost vyhrál, Stráník skončil těsně před branami semifinále. Dřív takový rozdíl mezi lezci nebyl.

„Když jsem s ním trénoval v Brně, tak jsme se tak předháněli a byli jsme na podobné úrovni, ale Adam je profík a už je prostě jinde. Člověk si s ním rád zatrénuje, ale vydrží to chvilku a odpadne, naopak on to valí několik hodin,“ chválí Stráník svého reprezentačního kolegu.

Podle něj se vývoj českého lezení bude hodně odvíjet podle výsledku Adama Ondry na olympiádě v Tokiu. Stráník zároveň věří, že i v Česku jednou nastane doba, kdy se bude dát lezením živit.

Do nedělního finále lezení na obtížnost se kromě Adama Ondry probojoval i Jakub Konečný, oba postoupili z děleného pátého místa. Finále začíná v 19.00.