Zahajovací ceremoniál světového šampionátu v lezení měl začít ve čtvrtek v osm hodin večer, místo toho ale příroda nachystala jiné překvapení - průtrž mračen. A tak místo u pódia se většina účastníků shromáždila v podzemních garážích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Je skvělé se na něj dívat.‘ Adam Ondra v Innsbrucku bojuje o titul mistra světa v lezení

„Věříme, že to bude dobrá party, už jsme sice celí mokří, ale jo, zatím se nám to líbí a těšíme se na další soutěže. Jsme tady jen do neděle, byli jsme v Rakousku na dovolené a toto je takový bonus,“ usmíval se jeden z fanoušků Claus, který s rodinou přijel z Německa a atmosféru si s rodinou užíval i přes velký déšť.

Počasí se přeci jen umoudřilo a náměstí v centru Innsbrucku zaplnily stovky nadšenců. Světový šampionát tak mohl být oficiálně zahájen.

Během deseti dnů bude Innsbruck hostit celkem 800 sportovců z 57 států, mimo jiné i z Česka, které tu reprezentuje několik lezců. A jednoho z nich - Adama Ondru - tu znají téměř všichni.

„Je nejlepší, úžasný, nevím, co o něm říct, je prostě tak dobrý, je skvělé se na něj dívat a pozorovat ho. Jsem si téměř jistý, že bude v neděli ve finále, a to bude velká podívaná,“ řekl německý fanoušek Claus.

Jestli je Adam Ondra opravdu nejlepší, to ukáže už tento víkend, kdy se představí v disciplíně lezení na obtížnost. Zatím zvládl v pátek bez problémů postoupit z kvalifikace.

Adam Ondra bez komplikací zvládl kvalifikaci na mistrovství světa, přímo v Innsbrucku ho sleduje @barcakovarikova. #IFSCwch pic.twitter.com/Mn3xbDI4Uq — Radiožurnál Sport (@RadiozurnalS) 7 September 2018