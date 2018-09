Finálovou cestu má zdolat jen ten nejlepší. Stavěčům na MS v lezení šéfuje Čech Jan Zbranek

„Když mi bylo asi 20 let, odjel jsem na Nový Zéland a do Austrálie. Hledal jsem práci a neuměl jsem moc anglicky. U stavění cest člověk nemusí moc komunikovat, tak jsem se k tomu dostal a už mi to zůstalo,“ vypráví Jan Zbranek, jak se ke své práci dostal.

Celý proces stavěčům zabere 10 dnů, přičemž postupují od nejtěžšího k nejjednoduššímu - tedy od finále ke kvalifikacím. Tým stavěčů tvoří dva Japonci, Rakušan a jejich šéf z Česka.

Po vystavění se cesta se označí a chyty se schovají do krabice. Znovu se na stěnu namontují těsně před závodem. Cílem je, aby trasu ideálně dolezl jen ten nejlepší.

„Důležité je mít zkušenosti. Cestujeme po světě a stavíme Světové poháry a mistrovství světa, snažíme se čerpat ze zkušeností, co jsme získali,“ vypráví stavěč.

Zatímco kvalifikace byla na venkovní umělé stěně, semifinále a finále bude v Olympiahalle. Jak ale bude finálová cesta vypadat?

„Ta stěna, na které cesta je, má 15 metrů a je převislá zhruba 10 metrů. Je to obrovský převis, strašně moc do kopce. Cesta má mezi 50 a 60 kroky, nechte se překvapit,“ naznačuje Jan Zbranek.

Na posledním světovém šampionátu v Paříži dokázal až na vrchol stěny vylézt jen jeden finalista - Adam Ondra. O „top“ a obhajobu titulu se bude snažit nejdřív v semifinále, které začíná v jednu hodinu odpoledne, finále je na programu od sedmi večer.