Lezce Ondru čeká první šance dostat se na olympiádu, z mistrovství světa postupuje sedm nejlepších

„Je to určitě důležité z hlediska aklimatizace. Je tam sedmihodinový časový posun a já počítám minimálně hodinu na aklimatizaci na den. To znamená, že musím počítat alespoň sedm dní, aby se tělo dostalo do ideálního rozpoložení,“ říká Adam Ondra.

Časový posun ale není hlavním důvodem, proč Adam Ondra do Japonska odletěl o týden dřív.

„Vnímám, že jsou v Tokiu ideální tréninkové podmínky, hlavně na disciplínu bouldering. První dva dny budu odpočívat a potom se zaměřím na trénink a návštěvu místních lezeckých stěn,“vysvětluje Ondra.

Kromě samotného tréninku je ale pro Adama Ondru důležitá další věc - stravování. Protože během týdenní aklimatizace bude bydlet v hotelovém pokoji, ve kterém nebude kuchyně, přibalil si s sebou jednu pro sportovce celkem netradiční věc.

„Strava je velmi velmi důležitá, a tak si s sebou beru elektrický vařič. V průběhu samotných závodů nebydlíme v hotelu, ale pronajímáme si malý domek, kde bude všechno, co budeme potřebovat, a v průběhu mistrovství světa si hodlám i vařit,“ říká Ondra.

V Tokiu se bude v mužské kategorii soutěžit o čtyři sady medailí. Závodit se bude v lezení na obtížnost, rychlost, v boulderingu a v kombinaci všech tří stylů. Právě v kombinaci se budou příští rok rozdělovat olympijské medaile. Ze světového šampionátu se na olympiádu nominuje sedm nejlepších sportovců a pro závodníky je to vůbec první možnost, jak se na ni dostat.

„Neřekl bych, že je to svazující. Je naopak celkem uklidňující, že to je první šance a že by bylo pěkné se nominovat už teď, ale zároveň že jsou i další možnosti, kdyby se to náhodou nepovedlo,“ říká Ondra.