Finálovou cestu na šampionátu ve sportovním lezení zná jen sedm vyvolených, je mezi nimi i Čech

„Mistrovství světa je pro stavěče největší ocenění. Už ho stavím potřetí za sebou. Jsem z toho nadšený, potěšený i trochu nervózní,“ vykládá Jan Zbranek, který má licenci na stavění cest už 12 let.

I přes spoustu zkušeností je nervózní, protože program světového šampionátu je hodně nabitý.

„Mistrovství světa v Japonsku je náročnější v tom, že se leze bouldering i lano velice těsně za sebou a je to v jedné hale,“ vysvětluje Zbranek.

Přes den se tedy závodí a v noci se staví. Všechny cesty jsou více než týden dopředu promyšlené, a jednou už postavené, označené a znovu uschované v krabicích. Co se týče finálové cesty, tak ta se sice nestaví v noci, ale zato pod ještě větším tlakem.

„Hned po semifinále se hala zavře a my máme zhruba tři hodiny na to, abychom sundali semifinálové cesty a vrátili tam finálové cesty, které máme připravené. Musíme reagovat na všechno, co se dozvíme v semifinále. To znamená, že když je semifinále moc jednoduché, tak budeme muset finále ztížit, a naopak,“ říká Zbranek.

„Finálovou cestu známe jen my stavěči. Je nás dohromady sedm. Ta informace nesmí uniknout mimo halu. Jedna cesta je pro holky a jedna pro kluky, to je maximum, co vám můžu říct,“ usmívá se Zbranek. „Profil bude stejný, ta stěna je pořád stejná, nemění se. Akorát se mění, kudy je vedená cesta,“ dodává Zbranek.

Víc už toho Jan Zbranek neprozradit nemůže. Finále disciplíny lezení na obtížnost, v níž bude o medaile bojovat i Adam Ondra, je na programu od 13.00.