Vydrží lezení na olympiádě? Sport Adama Ondry a spol. může po Tokiu z programu her zase zmizet

Sportovní lezení bude za necelé dva roky poprvé v historii na olympijských hrách, ale je možné, že i naposledy. V Tokiu se rozdá jediná medailová sada v kombinaci, ve které paří mezi nejlepší Čech Adam Ondra, ale v roce 2024 v Paříži už lezení v programu her být nemusí. Praha 16:12 22. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra na MS v lezení na obtížnost | Foto: Lukáš Bíba

Bouřlivou atmosféru z mistrovství světa v Innsbrucku by lezení mohly některé olympijské sporty závidět. Třeba paralelní obří slalom na snowboardu, ve kterém vyniká Ester Ledecká. Na něj dorazila na posledním šampionátu ve Španělsku zhruba desetina fanoušků v porovnání s lezením v Rakousku. Přesto ale musí novinka v programu letních her dál tvrdě bojovat o svou budoucnost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Tokiu se lezení poprvé představí na olympiádě, svou pozici si ale Adam Ondra aspol. musí udržet

„Zatím máme pro Tokio statut ‚dodatečného sportu‘, je to takové zkušební kolo. Za pár týdnů bude sportovní lezení na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires, takže už tato říjnová akce pro nás bude velkým testem. Není jisté, jestli bude lezení i na olympiádě v roce 2024 v Paříži, takže teď tvrdě pracujeme na tom, abychom se ukázali co nejlépe,“ říká sportovní ředitelka Mezinárodní lezecké federace, mimochodem doktorka astrofyziky, Silvia Verdoliniová.

Na propagaci olympijské myšlenky se podílí i muž, který svým výkonem v Norsku loni zavedl nový stupeň obtížnosti - Adam Ondra.

„Určitě jsou i v rámci lezecké komunity diskuse o tom, co vlastně lezení na olympiádě přinese a jestli tam bude víc výhod, nebo nevýhod. Já to vidím celkem jasně, že tam bude víc výhod, ale v lezecké komunitě je dost lidí, co jsou silně proti tomu,“ říká Ondra.

Adam Ondra ověšený senzory. Co z něj dělá nejlepšího lezce světa? Číst článek

Čerstvý dvojnásobný stříbrný medailista z nedávného světového šampionátu ale zároveň trochu kritizuje, že bude na olympiádě kombinace, tedy trojboj složený z lezení na obtížnost, rychlosti a boulderingu. Hry jsou ale pro Ondru od dětství tak lákavé, že i nový formát respektuje.

„Už tehdy jsem se věnoval lezení a někdy v těch sedmi osmi letech jsem snil, že by lezení bylo na olympiádě a že já bych tam někdy lezl. Určitě je to takový splněný sen, pokud se na olympiádu dostanu a urvu tam nějaký dobrý výsledek,“ povídá pětadvacetiletý Adam Ondra.

Lezení čeká ještě dlouhá cesta k tomu, aby se ale dostalo natrvalo mezi olympijské sporty. Pomoct mu ale může, že právě v Japonsku je lezení mimořádně oblíbené, a tak se dá očekávat ještě možná lepší atmosféra než v Innsbrucku.