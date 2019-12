Smáli by se mi, kdybych nepostoupil, říká Adam Ondra po úspěšné kvalifikaci do Tokia

„Neříkám, že jsem si splnil sen, ale spíš povinnost. Ten tlak byl nepředstavitelný, asi jsem byl jediný, kterému by se všichni smáli, kdybych nepostoupil,“ řekl český reprezentant Radiožurnálu bezprostředně po vyhlášení.

Přitom ještě hodinu před začátkem finále nebylo vůbec jasné, jestli Ondra bude startovat.

„Když jsem se ráno probudil s horečkou, fakt jsem si nemyslel, že budu moct závodit. Teoreticky bych měl být i tak nominovaný, ale přeci jen s tím zmatením, jestli se Japonci počítají, nebo ne...“ vyprávěl Ondra.

Lezec Adam Ondra si pojistil účast v Tokiu druhým místem ve finále kvalifikačního závodu Číst článek

Japonci se totiž s Mezinárodní lezeckou federací soudí o přerozdělování olympijských kvót u mezinárodní sportovní arbitráže. Chtěli by zajistit místa pro další závodníky, aby si mohli až příští rok na jaře podle aktuální formy vybrat, koho na olympiádu nominují. Ondrovi se hodně ulevilo, když ví, že už má díky sobotnímu výsledku definitivní jistotu i bez ohledu na rozhodnutí soudu.

„Určitě jsem klidnější. Myslím, že to z hlediska Mezinárodní lezecké federace špatně zvládnuté, že ta pravidla nebyla napsaná jasně. Sami Japonci neví, jak to bude. Počítali s tím, že si nominují slot pro tu zemi a na jaře se rozhodnou, který druhý Japonec tam bude. O to teď bojují,“ vysvětloval Adam Ondra.