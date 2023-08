Pro mě je důležité, že oba lezením žijeme, pochvaluje si spolupráci s trenérem Klofáčem lezec Ondra

Předtím než se stal Petr Klofáč osobním koučem Adama Ondry a hlavním trenérem reprezentace ve sportovním lezení, sám dělal na nejvyšší úrovni atletiku. Přičuchl ale i k jiným sportům a díky tomu mohl a může spolupracovat se sportovci napříč různými odvětvími. Nejvíc času v posledních letech ale tráví právě s Ondrou, kterého už v sobotu čeká na mistrovství světa v Bernu finále olympijské kombinace. Bern 13:12 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lezec Adam Ondra i jeho trenér Petr Klofáč si vzájemnou spolupráci pochvalují | Foto: Michal Kamaryt, ČTK | Zdroj: Profimedia

„Pro mě je důležité, že oba dva lezením žijeme a jsme do něj totálně ponoření. To, že Petr má zároveň zkušenosti s trénováním jiných sportů, vnímám jako velké plus,“ říká sportovní lezec Adam Ondra.

Než se dal dohromady s koučem Petrem Klofáčem, trénoval převážně sám, nebo sem tam se Španělem Patxim Usobiagou. Klofáče považuje za velmi důležitého člověka ve své kariéře. „Vytvoří ten plán, který ještě většinou dlouze konzultujeme. Já třeba nadhazuju, jestli by nebylo lepší jiné řešení a podobně. On není takový, že by řekl rezolutní ne, částečně na mě dá. Ale v nějakých hrubých obrysech si radit nenechá. Myslím si, že se v tomhle ohledu dobře doplňujeme,“ směje se Ondra, že příliš direktivní styl by na něj nefungoval.

„Hodně bývalých atletů leze, s nimi jsem se k tomu dostal. Mít Adama Ondru za svěřence je sen, ale zároveň je to ten nejtěžší možný úkol. Vylepšit někoho, kdo je jeden z nejlepších na světě, je to nejtěžší, co může být,“ vysvětluje na mistrovství světa v lezení v Bernu bývalý reprezentant na krátkých tratích Petr Klofáč.

Ten se po ukončení aktivní kariéry vrhl na dráhu kondičního kouče. „To bych si snad ani nevzpomněl, co jsem všechno trénoval. Ale například jednoho hokejistu, který tady od nové sezony hraje, Martina Frka. Ještě předtím, než hrál za áčko Detroitu, už jsem ho vedl. Dalším byl třeba Andrej Nestrašil. Ale těch sportů jsme měli spoustu – moderní pětiboj, skeleton, fotbal, hokej… Měl jsem i golfistu, paddleboardistku, telemarkisty a spoustu jiných. Pak ještě běžce a právě lezce,“ vypočítává Klofáč.

Sedmatřicetiletý trenér zrovna třeba právě Frkovi čas od času pomáhá s kondicí a silovým tréninkem stále. Ale používá i méně tradiční metody, které jsou šetrnější k tělu sportovce. „Od té doby, co jsem začal trénovat, tak jsem začal i lépe hrát. Vždycky jsem na tom pak byl dobře fyzicky. Vážně mi hodně pomáhá,“ pochvaluje si spolupráci s Petrem Klofáčem hokejista Martin Frk, který v zámoří působil od 16 let a teď se v 29 připravuje na svou první sezonu v Evropě.