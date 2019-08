Můžeme se na to zpětně podívat a protestovat, vysvětluje funkci videa v lezení jeden z trenérů

Hned za vstupem do haly jsou čtyři nástěnky, které jsou pojmenované official board. Na ně pořadatelé věší oficiální cesty, které se polezou. Shlukují se tu trenéři a fotí si je.

„Dívám se na cestu a zapisuju si skóre. Potom kontroluju, jestli rozhodčí dělají svou práci správně. Pokud ne, tak protestuju,“ říká třeba kouč německé reprezentace.

To belgická trenérka nepoužívá foťák, ale tužku a papír. „Ráda maluju, takže si cestu překreslím na papír a potom sleduju, jak závodníci lezou. Dalo by se říct, že tak trochu rozhoduju.“

Trenéry českého národního týmu si zase zezadu lehce spletete s novináři, protože na batohu mají stativy. Každého závodníka totiž natáčí na video. Proč?

„Někdy se stane, že to rozhodčí neposoudí úplně správně, a my potřebujeme možnost se na to zpětně podívat. Z videa i poznáme, když třeba nějaký cizí závodník dostane lepší výkon, než by měl. Můžeme se na to zpětně podívat, vyhodnotit to, a pokud usoudíme, že to tak opravdu je, tak protestovat,“ vysvětluje asistent trenéra David Urbášek.

„Je méně pracné to natočit než kreslit. Když si to člověk nakreslí, tak má zase před sebou okamžitě obraz toho, kde kdo lezl. My to zapisujeme potom do té mapy, kde který závodník skončil. Většinou to kombinujeme,“ dodává Urbášek.

A právě video v kvalifikaci kombinace rozhodlo o tom, že lezecká federace uznala protest podaný na Adama Ondru a připravila ho o první možnost, jak se kvalifikovat na olympijské hry.