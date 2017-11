Liberec přes léto posílil a ve volejbalové extralize potvrzuje roli favorita

V letech 2015 a 2016 liberečtí volejbalisté slavili titul. V uplynulé sezóně ovšem skončili v semifinále a spokojit se museli s bronzem. Pro jiné týmy by to byl úspěch, pro Duklu ale velká výzva. Pod Ještěd přišly zvučné posily - univerzál Jan Štokr a blokař Aleš Holubec. V sedmi dosavadních extraligových kolech jejich přítomnost byla znát. Ani jednou Liberečtí neklopýtli.

„Samozřejmě jsem spokojen, protože jsme vyhráli s dvěma kandidáty na medaili. Z mé strany určitě spokojenost. Navíc jsme měli i možnost protočit ty hráče. Vyzkoušeli jsme prakticky celou lavičku,“ řekl pro Radiožurnál trenér Dukly Michal Nekola.

Právě dostatečně široký a hlavně kvalitní kádr může sehrát v sezóně důležitou roli. „Samozřejmě je to výhoda proti ostatním soupeřům, když máme možnost protočit čtrnáct lidí a nepřetěžovat šest nebo sedm lidí. V tomhle směru je to určitě výhoda. Všichni navíc prokázali, že mají schopnosti na to, aby hráli,“ dodal Nekola.

S příchodem hráčů zvučných jmen šla nejen výkonnost Dukly nahoru. Platí to také o dalších týmech. O extraligu je mezi fanoušky zájem. V Liberci se návštěvy pravidelně pohybují kolem jedné tisícovky fanoušků.

„Šlo to prostě nahoru a jsem rád, že jsou tady starší kluci, pro ten kolektiv je to dobrý. Zatím si ale zvykám, protože v prakticky každém týmu znám vedení, trenéra a dva hráče na hřišti. To je taky rozdíl, ale myslím si, že je to dobré. Ty zápasy mě baví, jde to i na tréninku. Doufám, že to bude pokračovat,“ pochvaluje si po návratu z Itálie univerzál a nejlepší český volejbalista uplynulé sezóny Jan Štokr.

Ten nyní patří k nejproduktivnějším hráčům extraligy. Osobním statistikám ovšem nepřikládá takovou důležitost. „Sleduji jenom celkovou tabulku. Nechci, aby se o mně říkalo, že jsem přišel do Čech támhle z Itálie a hraju tady tužku nebo že na to nemám. To by mě mrzelo, tím bych se možná trochu trápil. Kluci mi ale pomáhají, hlavně Kuba Janouch. Snad to bude pokračovat, na tohle vůbec nekoukám.“

Po čem ale v Dukle pošilhávají, to je po roční pauze znovu získání titulu. Otevřeně o něm hovoří. „My víme, že je to náš cíl. Kdo by ale nechtěl vyhrát titul. V lize nejsme sami, Budějovice ale i ostatní týmy jsou na tom stejně. Že bychom si řekli, že to máme už v kapse, to rozhodně ne. Sezona je dlouhá a mohou přijít zranění. Tohle člověk těžko ovlivní. Titul nemáme v kapse, ale jdeme po něm,“ říká blokař s bohatými reprezentačními zkušenostmi Jakub Veselý.

Dukla zatím v souboji s dalšími favority nejvyšší soutěže dokázala uspět proti Kladnu a Karlovarsku. Boj o čelo ale Severočechy teprve čeká v pondělí 27. listopadu, kdy se utkají s druhým doposud neporaženým klubem Českými Budějovicemi.