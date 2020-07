Téměř kilometr do prudkého kopce. Tygří letní výzvu si vyzkoušela i sdruženářská reprezentace

„Je to 890 metrů do kopce s převýšením 300 metrů. Jde jen o to, abyste vyběhli co nejrychleji nahoru,“ popsal mluvčí Bílých tygrů Liberec Adam Kadlec.

Taktika českých sdruženářů je jednoduchá. „Prostě běžet, běžet, dokud to půjde. Pak možná chůze,“ řekl s úsměvem momentálně nejlepší český sdruženář Tomáš Portyk.

Počasí bylo ideální, tedy hlavně pro ty, kteří nemuseli Ještěd zdolávat. A jak se reprezentantům v severské kombinaci běželo?

„Překvapivě to docela šlo, ale je to nepříjemný kopec. Možná to někdo zvládne celé vyběhnout, ale já určitě ne. A možná je to i zbytečné, do takového kopce je chůze kolikrát rychlejší,“ popsal Jan Vytrval, který překonal dosavadní nejlepší čas biatlonisty Michala Krčmáře. Dvaadvacetiletý sdruženář pokořil kopec v čase 9:18.

„Zpotil jsem se, bylo to těžkých 900 metrů. Čas jsem měl 10:22, moje silná disciplína se ukázala,“ dodal Tomáš Portyk.

Tygří letní challenge běží pod lanovkou na Ještěd do posledního července. Velké finále pro nejlepších deset v každé kategorii se uskuteční 14. srpna.