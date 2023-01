‚Je to na divákovi, kam si stoupne.‘ Podmol tragédie lituje, někteří lidé na Dakaru jsou podle něj blázni

Pro motocyklového závodníka Libora Podmola skončil letošní ročník slavné rallye Dakar předčasně. Český závodník před koncem první etapy havaroval. Přestože se nakonec dostal do cíle, zranění mu nedovolila v soutěži pokračovat dál. „Uvědomil jsem si, že je to součástí sportu, který dělám,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a okomentoval také nehodu Aleše Lopraise, po které zemřel jeden z diváků. Praha 15:37 11. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Podmol během první dakarské etapy | Zdroj: Reuters

Už máte za sebou všechna lékařská vyšetření? Jak se momentálně cítíte?

Cítím se vlastně dost podobně jako od začátku. V Čechách mě čeká velká kontrola ve středu u profesora Pavla Koláře, protože dřív nemohl a já jsem tady teprve od pondělí. Byl jsem u třech doktorů v Saúdské Arábii, tak se asi nic nového nedozvím.

Zlomeniny jsou stabilní, nic se s tím nedělá, jen bych měl být v klidu, nic nezvedat a nejlépe nekašlat a nekýchat, protože to je nejbolestivější. Za tři měsíce bych mohl zpátky na motorku, ale já mám plán, že chci být fit za dva měsíce. Měl jsem už naplánovanou operaci na začátek února, aby mi vyndali všechny šrouby z nohou, kde jich mám asi ještě pětatřicet.

Hezky mi to vyjde, že si dám tři týdny klid, dají se dohromady žebra a pak si nechám rozříznout nohy a vyndat všechen materiál. Za dva měsíce bych měl být v lepším stavu, než jsem byl do Dakaru.

Jak jste se zraněný popasoval s návratem do Čech?

To bylo docela fajn, letěl jsem v byznys třídě, sedačky byly pohodlné. Měl jsem ambulantní eskort, tak mě dovezli až k letadlu na vozíčku, nemusel jsem stát fronty. Když letadlo někde houplo, tak mě to lehce zabolelo, ale nebylo to nic strašného.

Video, které jste zveřejnil těsně po pádu, bylo hodně emotivní. Už jste se s tím po psychické stránce vyrovnal?

Asi vyrovnal. Uvědomil jsem si, že je to součástí sportu, který dělám. Nemuselo se to stát první den, ale vzhledem k tomu, jak vidím ostatní pády... podobný pád měl v první etapě i vítěz minulého ročníku Sam Sunderland.

Když se ve velké rychlosti s motorkou trefí zavátý kámen, tak to jsou nejčastější pády. Je to strašák i do budoucna, že to nejde moc extra natrénovat a člověk musí počítat, že když nemá štěstí, může se to stát i těm nejlepším na světě. Prostě se to děje.

Měl jste možnost se na svůj pád podívat na videu třeba od pořadatele nebo ze své kamery?

Záběry se ke mně nedostaly, hodně mě to mrzí. Rád bych věděl, jak to probíhalo, ale vrtulník nade mnou zrovna nebyl a já měl vypnuté GoPro kamery, protože jak natáčím, tak baterky nevydrží celou etapu, a zapínám je jen na zajímavé okamžiky. Neměl jsem tušení, že se zrovna takhle proletím přes řídítka.

Ani si neuvědomuji, že bych udělal chybu, což je pro mě nové. Pády, které jsem absolvoval na Dakaru loni, tak vím, že jsem něco přehnal, přehlédl. Tentokrát jsem neudělal jedinou navigační chybu, měl jsem v hlavě, že je to první den, jelo se mi krásně.

A pak byla asi nějaká vteřinová nepozornost, a když jsem zvedl oči, tak tam byl asi zavátý šutr, který jsem trefil. Víc jsem nevěděl, pak jsem dostal jen data z GPS a dozvěděl se, jakou jsem jel rychlostí a jak dlouho jsem tam ležel.

‚Nevím, proč si to dává za chybu‘

Počítal jste, kolikátá zlomenina kosti už to byla?

Nikdy jsem to nepočítal, ale zprůměroval jsem to, že to vyjde na jednu zlomeninu ročně. Jsou ale roky, kdy se toho sejde víc, ale i roky, kdy není nic. Poslední zranění jsem měl v roce 2019, pak nebylo nic až doteď. Teď jsem si lupnul rovnou tři žebra najednou, abych dohnal ty předchozí roky.

Další český závodník Aleš Loprais ve středu po tragické události, kdy se mu pod kamion dostal divák a následně zemřel, ze závodu odstoupil. Mají to pořadatelé nějak ohlídané, aby diváci nestáli, kde nemají a nedošlo k takovým událostem?

Myslím, že to není ošetřené nijak. My dostáváme roadbooky půl hodiny před startem, aby nikdo nevěděl, kudy trasa povede. Jedeme otevřenou zemí, etapy mají až 500 kilometrů a zabezpečit to je nemožné.

Pořadatelé ani nemohou lidem zakázat, aby někam lezli. Tím, že nemáme přesnou trasu, tak to nejde ošetřit. Je to hlavně na divácích, aby byli dostatečně rozumní a vždycky si stoupli tam, kde jsou vidět nebo kam vidí oni.

Videa jsem ještě neviděl, ale jestli ten člověk stál někde za dunou, tak je to totální nesmysl a je mi to velice líto. Je mi ale velice líto i odstoupení Aleše, moc jsem mu fandil a věřil, že letošní ročník vyhraje. Pro mě bylo velké překvapení jejich odstoupení. Pochopil bych to, kdyby to byla jeho chyba, ale odstoupit ze soutěže, protože nepozorný divák vleze do trasy... Nevím, proč si to Aleš dává za chybu.

Aleš Loprais uvedl, že to nic nemění na faktu, že vyhasl lidský život...

Fanoušci nemají žádné informace, ale je to na každém z nich. Byl jsem u prologu, kde lidé lemovali dráhu, a byli tam tací, kteří si stoupnou na vnější stranu zatáčky, kde to ti jezdci dobržďují. Tam si stoupne jenom blázen. Nevím, jestli těm lidem nedochází, že jsme taky jen lidé a jen řídíme stroje. Chybu může udělat jak stroj, tak člověk a je na divákovi, kam si stoupne, a bohužel to ani nejde ošetřit nějakými pravidly.

Jak vás přivítala po návratu do Čech vaše rodina?

Samozřejmě se mnou cítí a vědí, kolik jsem dal do příprav energie a úsilí. Dobře vědí, proč jsem tam jel. Spíš byli smutní, že jsem doma, ale byli rádi, že jsem relativně v pohodě a mohu je doma tyranizovat svojí přítomností. Pro moji rodinu to není první ani poslední závod a berou to tak, že tátovi to v práci teďka úplně nevyšlo a příště to bude lepší.