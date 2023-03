‚Už jsem zpět v práci.‘ Motocyklový jezdec Podmol se po zranění a operaci vrací k závodění

Motocyklový jezdec Libor Podmol se po lednovém zranění na Rallye Dakar, kde mu po pádu hned v první etapě praskl hrudní obratel a zlomil si tři žebra, vrátil k freestyle motokrosu. O víkendu se ve Vídni představil v exhibiční show Masters of Dirt a s dakarským speciálem skočil salto. Praha 15:45 21. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Podmol v cíli prologu na letošním ročníku rallye Dakar | Zdroj: Reuters

„Zdravotně to ještě není na sto procent, ale už jsem zpět v práci,“ uvedl Podmol v tiskové zprávě.

V minulých týdnech se vedle léčení lednového zranění zaměřil i na starší „bolístky“. Z levé nohy si nechal vyndat všechny kovové předměty po předchozích lékařských zákrocích.

„Operace byla divoká, šrouby se musely odvrtávat, a dokonce se prý zlomil vrták, který se rozletěl se po sále. Nakonec se vše perfektně zvládlo. Čtrnáct dní jsem kulhal a teď jsem nějaké čtyři týdny v tréninku,“ řekl bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu.

Vzpomínky na Dakar

V Rakousku v minulých dnech nechtěl chybět i proto, že show Masters of Dirt letos slaví dvacet let. Představil se na ní jako speciální host – když vjel do arény, na velké obrazovce běželo jeho video z Dakaru.

„Pak jsem vyšvihl rovný skok, salto a salto s trikem, což lidi nikde na světě ještě neviděli na dakarském speciálu. Sklidil potlesk a jel zas do depa,“ pousmál se Podmol.

Nyní trénuje ve Francii a v sobotu se představí v Mnichově na Night of The Jumps, kde společně s bratrem Filipem a Matějem Česákem bude bojovat v soutěži národů.

„Mezinárodní závod ve freestyle motokrosu jsem nejel od pádu v roku 2019 v Mnichově, při kterém jsem si zlomil obě nohy. Celkem se těším, ale rozhodně nechci nic uspěchat. Freestylem se hodlám bavit přes léto a od léta pojedu opět přípravu na Rallye Dakar 2024,“ dodal Podmol.