Karanténa pro sportovní týmy by mohla být kratší. Šéfové českých ligových soutěží by změnu uvítali

Návrh na zkrácení karantény vítá třeba předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. „Samozřejmě se nám zvětšuje prostor pro dohrání případných odložených utkání,“ uvedl pro Radiožurnál.

Zároveň ale Svoboda připomíná, že to je návrh český, nikoliv evropský. „Ani ta desetidenní karanténa nám neřeší problém pro účastníky evropských pohárů. V okamžiku, kdy se dostanou i do desetidenní karantény, tak to může znamenat nemožnost ta utkání odehrát,“ podotkl.

Podobná „ale“ vidí i další sporty. A to včetně šéfa hokejové extraligy Josefa Řezníčka, kterému se návrh také líbí.

„Je to jedno z omezení, o které jsme velmi stáli. Na druhou stranu, daleko větší hrozbou pro kluby jsou omezené kapacity diváků, to je pro rozpis soutěže daleko důležitější,“ řekl Řezníček.

Stejně tak nejásá předčasně Marek Pakosta, jakožto šéf volejbalového svazu. I protože ví, že jde zatím jen o návrh.

„Pro praktické fungování ve sportu, ať už tréninkového procesu nebo soutěžního režimu, je jakékoliv zkrácení karantény přínosné. Stejně tak by bylo vhodné revidovat posuzování toho, který tým nebo klub se do karantény dostane,“ naráží Pakosta na další bolest, a sice jednotné posuzování případů, aby sportovní týmy věděly, co je za jakých okolností čeká.