V roce 2001 vyhrál volejbalovou Ligu mistrů jako hráč. Teď Jiří Novák vede ve stejné soutěži Karlovarsko

„U mě to byl samozřejmě na klubové úrovni vrchol, navíc se to hrálo v Paříži, takže před domácím obecenstvem. Vzpomínky můžou být jedině ty nejkrásnější,“ vzpomíná pro Radiožurnál Jiří Novák na svůj největší úspěch hráčské kariéry.

Právě tenhle triumf s pařížským celkem mu teď dodává optimismus i pro letošní ročník, ve kterém vede v nejlepší klubové soutěži Karlovarsko jako trenér.

„Trochu bych to ke Karlovarsku přirovnal. Sice asi zatím nemáme takové ambice hrát finále nebo vyhrát Ligu mistrů, ale také jsme byli takový spíše podřadný tým, nikdo s námi moc nepočítal. Měli jsme tam velmi mladé hráče doplněné o zkušené, ale nemůžeme říct, že bychom tenkrát byli nabití hvězdami. Kolektivní prací a dlouhodobým progresem jsme se dokázali dostat až na úplný vrchol.“

Volejbalistům Karlovarska nevyšel vstup do Ligy mistrů, v Polsku prohráli 0:3 Číst článek

Výsledek prvního zápasu základní skupiny Ligy mistrů nedává příliš naději, že Karlovarsko už v této sezóně půjde stejnou cestou, jakou šel v roce 2001 klub z Paříže. Západočeši prohráli v Polsku 0:3 a Jiří Novák si všiml, že Liga mistrů udělala za těch sedmnáct let obrovský posun.

„Liga mistrů i byla samozřejmě i tenkrát nejvyšší možná klubová soutěž, ale dnes, protože je to o sedmnáct let dál, je to ohromně expandované a celosvětově propagované. Samozřejmě i volejbal se vyvíjí, takže dneska je to podstatně více medializované,“ srovnává Novák.

Za tu dobu se změnil i volejbal samotný. To, co Paříži stačilo před sedmnácti lety k titulu, by v současnosti zřejmě nestačilo ani k postupu do základní skupiny.

„Volejbal se vyvíjí každým rokem, objevují se nové a nové trendy. V základu se lpí na větší fyzické připravenosti, na regeneraci, taktiku, je v tom více razance, takže v tomhle vidím ten největší posun,“ říká Jiří Novák a přesně v duchu nových trendů vede i své svěřence.

I proto si cenní příležitosti porovnávat svůj tým v Lize mistrů s těmi nejlepšími kluby Evropy.