Lipno festival je pro každého. Kratší trasy závodů zvládnou všichni, říká organizátorka Neumannová

Dva letní víkendy nabité událostmi a mezi nimi další počet sportovních a kulturních akcí. To je Lipno sport festival, který se u Lipenského jezera koná už víc než deset let. Jeho hlavní organizátorkou je i letos olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, která akci pořádá od 11. do 20. srpna. Lipno 18:27 27. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Lipno festivalu se návštěvníci setkají se sportovní osobnostmi a mohou se zúčastnit několika závodů | Foto: Marek Podhora / MAFRA / Profimedia

„V rámci festivalu proběhnou dvě významné závodní akce. Hned na úvod v sobotu 12. srpna je cyklistický závod kolem Lipna, který má vypsané trasy na 20 a 60 kilometrů. Dvacítka je prakticky pro každého, včetně rekreačních cyklistů. Šedesátka pro ty sportovněji založené cyklisty. Závod je vhodný pro horská a gravel kola,“ vysvětluje Kateřina Neumannová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co čeká účastníky letošního ČEZ Lipno Sport festivalu

Okolo Lipna se dají najít náročné terény.

„Cyklistika měla v loňském roce jakýsi nultý ročník, takže jsme načerpali zkušenosti. S tvorbou tratě nám pomáhal dlouholetý vynikající cyklista Lubor Tesař. Nicméně jsme letos zůstali v části mezi Lipnem a rakouskými hranicemi. Cíl nebude u Svatého Tomáše, ale u přívozu ve Frýdavě. Účastníci akce budou mít možnost využít přívoz a na druhou stranu Lipna do Frymburka přejedou už v poklidném tempíčku a vrátí se do Lipna nad Vltavou,“ říká hlavní organizátorka sportovně kulturního festivalu.

Závody pro všechny

Neumannová si ráda zkouší disciplíny na vlastní kůži. Stojí si za tím, že kratší varianty závodních tras zvládnou i průměrní cyklisté.

„Bude to po zpevněných cestách, nic extra náročného. Samozřejmě směrem na Svatého Tomáše stoupání je, to nebudu lhát. Trochu jsme to upravili tak, že se do stoupání bude najíždět už z Přední Výtoně. Loni nám tam Jarda Jágr nadával, ale pevně věřím, že všichni účastníci letošního ročníku budou na závod vzpomínat jenom v dobrém,“ říká.

Neméně zajímavý bude i závěrečný víkend.

„Celý festival ukončí 20. srpna ČT Lipenský půlmaraton a desítka. Půjde o běžecký závod v terénu, který sportovce zavede i přes Stezku korunami stromů. Desítku by měli určitě zvládnout i méně trénovaní běžci,“ doplnila olympijská vítězka v běhu na lyžích a moderátorka Radiožurnálu Sport.

Kompletní program akce zájemci najdou na webu festivalu, jehož partnerem je stanice Radiožurnál Sport.