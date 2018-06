‚Loď se musí v klidu rozjet, jako lokomotiva.‘ Závodníci Dukly znají recept na úspěch v Primátorkách

Už 39 let za sebou nemají osmy na veslařských Primátorkách jiného vítěze než posádku pražské Dukly. Letos byl triumf suverénní, a tradice tak pokračuje. Tedy i ta, kdy si nováčci na lodi vyzkouší vltavské vody při koupeli. Praha 16:15 10. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tradiční házení nováčků posádky Dukly do Vltavy po vítězných Primátorkách | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Tradice pokračuje dál, osma Dukly je z mnoha důvodů v Česku nepřekonatelná. Tým se složí pro Primátorky ze členů menších posádek, kteří si závod užijí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozjet osmiveslici je prý se jako rozjet s lokomotivou. Nejen to říkali po 39. vítězství na pražských Primátorkách závodníci Dukly

„Jó, je to skvělý, protože je to takový odlehčený, je to uvolněný pro nás pro závodníky uprostřed sezony. Není to pořád ten stejný stereotyp jako na dvojce, nebo pro kluky na čtyřce,“ popisuje pro Radiožurnál Jakub Podrazil.

Ten jinak úspěšně reprezentuje na dvojce bez kormidelníka společně s Lukášem Helešicem, i pro toho je závod na osmiveslici zážitek.

„Ta loď se musí v klidu rozjet, jako třeba lokomotiva. Pak už se to začne hrnout dopředu, ta loď se rozjede a má úžasnou rychlost. My už to pak jenom přikrmujeme,“ vysvětluje Helešic.

Osm chlapíků dře dva kilometry, průměrná rychlost nejrychlejší veslařské lodi je kolem 20 kilometrů za hodinu. A to je proti dvojce bez kormidelníka rozdíl.

Primátorky znovu ovládla osmiveslice Dukly, má 39. triumf v řadě Číst článek

„Je to fakt strašně znát, že ta osma rychleji odsýpá. Co je na tom těžší, je tu osmu rozjet. Přeci jenom váží víc, má asi o sedmdesát kilo víc než ta naše dvojka. Takže dát to do pohybu chvíli trvá, ale když se to rozjede, tak je to úžasný,“ říká Helešic.

Helešic si s ostatními závodníky vítězné posádky Dukly užil rychlost i následné rituály, třeba házení nováčků do Vltavy.

„Letěl jsem loni a vzpomínám na to moc rád. Mohlo by ta voda být trošku čistší. Myslím, že za tu chvilku se nikomu nic nestane,“ pousmál se Lukáš Helešic.

Stejně dobře naladěný byl i Jakub Podrazil, když popisoval, jak se cítil v saku, které dostali zpocení veslaři při vyhlášení.

„Mně bylo trošku menší, možná jsem si ho vyměnil s kormidelníkem, tomu zase bylo velký. Saka ale pohodlný, bylo v nich teplo na tom vyhlášení,“ dodává Podrazil.

Saka šla ale rychle dolu, a vítězná posádka vyrazila slavit další triumf osmy Dukly na Primátorkách.