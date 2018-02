Loňský vicemistr Martin Šonka začal seriál v akrobatickém létání v Abú Zabí třetím místem

Před rokem Šonka ve Spojených arabských emirátech vybojoval historické vítězství pro české barvy a zahájil boj o titul, který mu unikl až v posledním letu celé sezony. Tentokrát nestačil na Gouliana a Japonce Jošihideho Muroju, který ho v říjnu v Indianapolisu připravil o celkový triumf.

„Každé stupně vítězů jsou super. Jak jsme předpokládali, tak se tu krásně ukázalo, že startovní pole se znovu neskutečně vyrovnalo a rozdíly se smazávají. Jednoduchá a rychlá trať, jaká byla tady, tomu navíc napomáhá. Dostat se na stupně vítězů bude stále těžší a těžší,“ uvedl Šonka v tiskové zprávě.

V kvalifikaci skončil sedmý následován Kopfsteinem, kterého pak porazil v duelu o postup mezi nejlepší osmičku. V dalším kole si poradil s Francouzem Francoisem Le Votem a prošel do Final Four.

„Museli jsme řešit technické problémy. V kvalifikaci jsme zpomalili, letadlo neletělo a nedokázali jsme přijít na to proč. Navíc kvůli nové, povinné a mnohem těžší baterii máme velkou nadváhu a to je prostě značný handicap. Stejné to bylo dnes, s výkonem tedy nejsme úplně spokojení a třetí místo je asi maximum, za které jsme rádi,“ prohlásil Šonka, který za vítězným Goulianem zaostal o více než sekundu.

Další závod se koná v dubnu v Cannes.