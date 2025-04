Nad Lakers se vznáší hrozba vyřazení v prvním kole play-off NBA. Detroit se po prohře zlobí na rozhodčí

Lakers ve čtvrtém souboji vedli nad Minnesotou až o 12 bodů, po třetí části ještě o deset, jenže závěrečnou čtvrtinu prohráli 19:32. Obrat řídil Jaden McDaniels: nejprve zakončil tříbodovou akci a poté sebral míč LeBronu Jamesovi.

Hrdinou duelu byl s 43 body Anthony Edwards, který navíc upravil skóre šestkami deset sekund před koncem. Měl také devět doskoků a šest asistencí. Hosty vedl s 38 body Luka Dončič, 27 bodů, 12 doskoků a osm asistencí zaznamenal James.

Detroit po těsné porážce s Knicks cítil křivdu, protože v poslední sekundě měl házet tři trestné hody za neodpískaný faul na Tima Hardawaye.

„Po přezkoumání situace jsme viděli, že kontakt bránícího hráče (Joshe Harta) se střelcem byl víc než marginální. Měl se pískat faul,“ přiznal rozhodčí David Guthrie.

BREAKING: Referees said the Knicks fouled Tim Hardaway Jr. at the buzzer in Game 4:



“A foul should have been called by us.”pic.twitter.com/cWNIirHTOw