Více než šest set kilometrů a extrémní převýšení. Loudání je jeden z nejtěžších závodů v Česku

„Nevíte, kudy se pojede ani jakou trasou. Musíte být připravení na všechno.“ Asi tak by se podle jednoho z pořadatelů Milana Silného dal celý závod ve stručnosti popsat.

Loudání českou krajinou je navzdory svému názvu jeden z nejtěžších cyklistických závodů u nás. Více v příspěvku Barbory Kovaříkové

Účastníci před letošním startem vědí jen to, že trasa bude dlouhá 660 kilometrů s převýšením 16 660 metrů. A že se bude projíždět jedním krajským, třemi okresními městy a na startu bude tma.

Silný si uvědomuje, že Loudání není pro úplně každého, i tak se ale snaží vysvětlit, proč to dělá.

„V civilu jsem úplně normální člověk. Když ale na sebe obléknu cyklistický dres a odstartuji, tak se mi v hlavě přepne a jedu v úplně jiné dimenzi lidského života než standardně. Když se tím člověk prokouše a přijede do cíle, tak je plný výjimečných pocitů, že to nevzdal a dokázal to. Kvůli tomu to dělám já a věřím, že i ostatní,“ popsal Radiožurnálu.

Závod je srdeční záležitostí i pro Pavla Macháčka, který pravidelně dojíždí do cíle v první desítce. „Mám za sebou závody v Americe nebo Izraeli, ale Loudání je pro mě jeden z nejkrásnějších zážitků. Když začne svítat, člověk je unavený, ale oklepe se a jede dál. To se nedá srovnat s tím, když na něj někdo pokřikuje u tratě,“ vysvětlil.

Davy fanoušků podél trati loudalové opravdu nečekají. Jedním z důležitých aspektů je také odhadnout, kolik dnů dovolené je potřeba si v práci vzít.

„Beru si dva dny dovolené. Další motivací je, že maminka slaví v sobotu sedmdesátiny, takže i proto chci jet rychle, abych se mohl zúčastnit oslavy,“ dodal Macháček. A pokud oslavu stihne, dost pravděpodobně to bude znamenat také další umístění v nejlepší desítce závodu.