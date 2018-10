Boxerka Sedláčková se připravuje na zápas o evropský titul, její trenér mezitím vyzývá Konečného

Zatímco její bývalý a současný trenér skrze média spekulují o svém souboji v ringu, boxerka Lucie Sedláčková se soustředí na zápas o evropský titul organizace EBU. V listopadovém klání bude chtít udržet svou neporazitelnost a díky dvanácté výhře získat pás šampionky. 13:01 29. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boxerka Lucie Sedláčková se v Anglii připravuje na souboj o evropský titul. | Foto: Michal Beránek / CNC | Zdroj: Profimedia

Zhruba před rokem v jejím realizačním týmu nahradil na postu trenéra elitního boxera Lukáše Konečného jiný boxer Štěpán Horváth, který je zároveň Sedláčkové partnerem: „Ne, že by mě úplně předělával, já mám svůj styl. Ale učí mě technické věci, které třeba mně osobně chybí. Také mi vysvětluje nějaké věci, o kterých jsem ani netušila, že existují,“ hodnotí pro Radiožurnál Sedláčková přínos svého trenéra.

Právě svého předchůdce Konečného prostřednictvím médií nyní Horváth vyzval k přímému souboji a spekuluje se tak o jejich vzájemném zápase. Čtyřicetiletý Konečný totiž před nedávném vyhlásil návrat do ringu.

'Anglie je pro mě životní změna'

Kromě trenéra Sedláčková změnila i tréninkové prostředí. V současné době se připravuje v Anglii: „Pro mě to byla životní změna i v mém soukromém životě. Jít do cizí země vůbec není sranda a musím říct, že mě to hrozně bavilo, poznávat novou kulturu, jiný systém a ty lidi v něm,“ říká Sedláčková.

S boxem začala zhruba před deseti lety. Ve své kategorii nemá v Česku konkurenci: „Jsme dohromady maximálně tři profesionální boxerky, ve světovém žebříčku nás je tak 117.“

Daří se jí ale i za hranicemi, kde se v roce 2016 stala juniorskou mistryní světa v pérové váze. I za tento úspěch si vysloužila pozvánku jít do profesionální stáje: „Je to můj sen, vyloženě mě baví trénovat, soustředit se na sebe, vzdělávat se a posouvat se dál kupředu.“

Přemožitelku zatím marně hledá i v profesionálním ringu, kde má bilanci 11 vítězství a jednu remízu.

Tlak z případné první porážky si ale vůbec nepřipouští: „Je to sport. V tom boxu se může stát cokoliv. Já můžu vyhrávat devět kol a pak přijde úder a může se to otočit během sekundy,“ líčí mladá boxerka.

Důležitý zápas Lucii Sedláčkovou čeká už 17. listopadu v Dessau, kde v zápase o titul evropské šampionky EBU vyzve Ninu Meinkeovou z Německa.