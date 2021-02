Dončičova trojka v poslední vteřině rozhodla zápas s Bostonem, Curry zařídil výhru v New Yorku

Basketbalisté Dallasu v NBA zvítězili 110:107 nad Bostonem díky trojce Luky Dončiče v poslední vteřině. V posledních třech minutách přitom přišli o jedenáctibodové vedení, ale slovinská hvězda střelou z dálky přes dva obránce zachránila sedmou výhru z posledních devíti zápasů. Blýskl se také Lamar Stevens, který smečí čtyři vteřiny před koncem zařídil Clevelandu výhru 112:111 nad Atlantou a ukončil tak desetizápasovou šňůru porážek Cavaliers. Dallas 8:18 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luka Dončič (uprostřed) | Foto: USA Today Sports, Orlando Ramirez | Zdroj: Reuters

Dallas vedl tři minuty před koncem 104:93, ale pak přišly tři trojky Bostonu během minuty a po dalším koši už Boston 38 vteřin před koncem vedl.

Dončič vzápětí trojkou vrátil Dallasu vedení, ale Jaylen Brown, který dostal první pozvánku do Utkání hvězd, ještě srovnal. Poslední útok si ale nechal Dončič a těžkou trojkou po stepbacku přes obránce zařídil výhru, kterou oslavil bouchnutím do stolku zapisovatelů.

„Takhle já to prostě dělám. Někdy minete jako nedávno proti Portlandu, někdy to tam spadne. Dnes to vyšlo,“ řekl Dončič, který nasbíral 31 bodů, 10 doskoků a osm asistencí. Na druhé straně měl Brown 29 a Jayson Tatum 28 bodů.

Parádní výkon Luky Dončiče proti Bostonu:

„Luka je prostě unikátní hráč. Stejně jako Michael Jordan, LeBron James, Larry Bird, Kobe Bryant. Tito hráči mají laserově přesné zaostření v těchto situacích. Je těžké vysvětlit, jak jim funguje myšlení a mozek,“ prohlásil kouč Dallasu Rick Carlisle.

Cleveland měl nečekaného hrdinu v nováčkovi Lamaru Stevensovi. Ten využil toho, že ho obrana Atlanty nebránila důsledně a zvolil rychlý nájezd do koše, ke kterému se mu otevřela cesta, a smečí čtyři vteřiny před koncem zařídil svému týmu vítězství.

Naopak smutným hrdinou Atlanty byl hvězdný rozehrávač Trae Young, který nejprve minul nájezd, jímž mohl dát Atlantě tříbodové vedení, a hned vzápětí se nechal snadno obejít Stevensem.

Ve velmi dobré formě pokračuje Brooklyn, který doma porazil Sacramento 127:118 a připsal si už sedmou výhru za sebou. V tabulce Východní konference je tak těsně druhý za Philadelphií, jež rovněž zvítězila 109:102 nad Torontem.

Uspělo i třetí Milwaukee, které i díky 37 bodům Janise Adetokunba přehrálo Minnesotu 139:112 a pokazilo tak premiéru novému trenérovi Timberwolves Chrisovi Finchovi.

Nejlepším střelcem Brooklynu se překvapivě stal Bruce Brown, který 13 body v poslední čtvrtině navýšil svůj zápis na 29 bodů, což je jeho osobní rekord. Vyrovnal se tak i Jamesi Hardenovi, který dal rovněž 29 bodů a přidal 11 doskoků a 14 asistencí. Další z hvězd Nets Kyrie Irving měl 21 bodů.

Curry znovu zářil

Další velký zápas odehrál Stephen Curry, který trefil 37 bodů a pomohl Golden State k vítězství 114:106 v New Yorku. Knicks tak nemohli výhrou oslavit návrat svých fanoušků do Madison Square Garden, kam poprvé v sezoně mohli pustit 2000 lidí.

Dosud kvůli pandemii hráli bez fanoušků, ale vzhledem ke zlepšující se situaci město dovolilo začít zaplňovat arény z deseti procent.

Také v Dallasu se zvyšuje počet lidí v halách, a to až na 50 procent. Klub tak začíná pouštět i permanentkáře, kteří mají negativní test, nebo jsou očkovaní proti Covidu.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Sacramento 127:118, Cleveland - Atlanta 112:111, Dallas - Boston 110:107, Denver - Portland 111:106, LA Clippers - Washington 135:116, Milwaukee - Minnesota 139:112, New York - Golden State 106:114, Orlando - Detroit 93:105, Toronto - Philadelphia 102:109.