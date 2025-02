Dončić se blýskl proti bývalému klubu, Dallasu nasázel triple double. Lakers slaví třetí výhru v řadě

První setkání Dončiče s Dallasem, který svou hvězdu vyměnil bez jejího vědomí, bylo velmi sledované. Dončič se však nepouštěl do nějaké hrdinné pomsty, naopak se soustředil na to, aby předvedl kvalitní výkon a pomohl týmu k vítězství.

LeBron James přispěl 27 body, Austin Reaves pak 20 body. Dallas se opíral o 35 bodů Kyrieho Irvinga, ale postrádal zraněného Anthonyho Davise, kterého získal právě výměnou za Dončiče. „Luka zvládl zápas a emoce velmi dobře,“ řekl trenér Lakers J. J. Reddick.

LUKA TO LEBRON FOR THE TREY BALL 🎯



That's Luka's 10th AST giving him a triple-double while LeBron's up to 20 PTS!



WE'RE TIED IN THE 4Q AT 91 🍿 pic.twitter.com/rzsXhS0nw6