Mohlo by to být na dobré cestě, věří si judista Krpálek před mistrovstvím Evropy v Lisabonu

Čeští judisté se chystají na evropský šampionát a budou na něm chtít útočit na medaile.

„Přece jenom, mistrovství Evropy v Praze pro mě byla soutěž po téměř roce. Teď už mám za sebou tři starty v sezoně, takže co se týče vypranosti, tak by to mohlo být na dobré cestě,“ říká Lukáš Krpálek, světová jednička hmotnostní kategorie nad 100 kilogramů.

V Praze se Krpálek na podzim protrápil k pátému místu. Nebyl rozepraný a ani silově to nebylo ideální.

Teď je však olympijský vítěz z Ria v úplně jiné formě a potvrdil to na posledním Grandslamu v turecké Antaliy, kde vybojoval v silné konkurenci bronz.

V Turecku ale nebyl sám, kdo si užíval chvíle slávy na stupních vítězů. První velkou medaili David Klammert a teď by se chtěl podobné pocity zopakovat i na evropském šampionátu

„Na mistrovství Evropy bych se chtěl zase prát o medaile, protože se mi tam zatím moc nedařilo. Jedu tam s ambicemi, že bych se chtěl poprat o co nejvíce zápasů a abych ten výsledek udělal, budu muset porazit i někoho z nasazených judistů. Pokud chcete na takovém turnaji uspět, tak prostě musíte,“ říká přesvědčivě David Klammert.

Olympiáda na dosah

Úspěch v Turecku českému judistovi pomohl ve Světovém žebříčku, kde se v hmotnostní kategorii do 90 kilogramů posunul na místa zajišťující účast na olympijských hrách.

Jistotu postupu zatím sice nemá, ale i podle Lukáše Krpálka je v Klammertových silách, aby v létě do Tokia spolu odjeli.

„Musím říct, že je to něco nádherného, když ho můžeme vidět na tréninku, jak všechny mlátí a dělá ty svoje chvaty. Já jsem hrozně rád, že se mu to povedlo v tom závodě a posunul se zase o něco blíž k olympiádě. Pevně doufám, že se mu podaří i na mistrovství Evropy, tak na dalších turnajích, aby si vybojoval kvalifikaci na olympiádě a pojedeme tam v co nejpočetnější sestavě.“ přeje si Lukáš Krpálek.

Mistrovství Evropy začne v Lisabonu v pátek a během tří soutěžních dnů se na něm představí šest českých reprezentantů.