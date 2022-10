‚Cítil jsem se mnohonásobně lépe než při mistrovství světa.‘ Krpálkovi se po výhře v Abú Dhabí ulevilo

Krpálek potřetí v kariéře vyhrál judistický grandslam. Na cestě za triumfem ve Spojených arabským emirátech zdolal Krpálek nejprve Itala Sylvaina Lorenza Agra, Slovince Eneje Mariniče a světovou jedničku Temura Rachimova z Tádžikistánu. Ve finále pak jedenatřicetiůetý rodák z Jihlavy porazil i Nizozemce Jura Spijkerse

„Je to nádherný pocit, mám obrovskou radost z toho, že se to povedlo. Musím říct, že jsem se cítil mnohonásobně lépe než při mistrovství světa. Teď mi tak došla ta příprava, kterou jsem absolvoval v Japonsku, a ta aktivita a chuť po vítězství tam znovu byla,“ porovnával po turnaji Lukáš Krpálek své vystoupení ve Spojených arabských emirátech s tím, které absolvoval před několika dny na světovém šampionátu v Uzbekistánu.

V Taškentu zvládnul porazit jen jednoho soupeře a skončil devátý, v Abu Dhabí porazil čtyři a všechny před časovým limitem v ne-waze , tedy v boji na zemi.

„Byla tam obrovská chuť po vítězství a chtěl jsem ukončit zápas, ať to mělo být v postoji a nebo na zemi, a když se vyskytla šance na zemi, tak jsem udělal vše proto, abych soupeře porazil.“

Soupeře zranil

A to se Lukáši Krpálkovi podařilo i v semifinále, kdy se mu postavil Temur Rachimov z Tádžikistánu, aktuální světová jednička kategorie nad 100 kilogramů

„Velmi těžký zápas, ten kluk se hrozně posunul a udělal velký pokrok od té doby, co jsme se spolu utkali v roce 2019. Když se mi ho podařilo porazit, tak jsem měl obrovskou radost, ale na druhou stranu ne, protože se mi ho podařilo zranit. Samozřejmě nechtěně. Nasadil jsem páku a on to vzdal pozdě.“

Rachimov odešel ze zápasu z bolestivou grimasou, ale do utkání o bronz nastoupil a uspěl, takže i po Grandslamu v Abú Dhabí zůstane v čele žebříčku. Spokojený Lukáš Krpálek získal potřebný impuls pro další boje.

„Minimálně jsem si výrazně polepšil v olympijské kvalifikaci. Rozhodně super, velký počet bodů a člověk může být trochu víc v klidu. Letos mě pravděpodobně čeká Grandslam v Tokiu, následně budeme zvažovat start na Masters těsně před Vánocemi,“ prozrazuje své plány pro zbytek roku Lukáš Krpálek, který získal svůj třetí titul na grandslamu, ty dva předchozí ale vybojoval v roce 2013 ještě v kategorii do 100 kilogramů.