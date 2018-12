Judista Krpálek se představí na Masters v Číně, soupeřem mu bude Rus Bašajev

Českého judistu a olympijského vítěze z roku 2016 Lukáše Krpálka čeká v neděli v brzkých ranních hodinách první zápas na turnaji Master v čínském Kuang-čou. Na turnaji se představí nejlepší judisté světa. Z českých judistů v Číně nastoupí také David Klammert. Kuang-čou 20:02 15. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek se představí na turnaji Masters v Číně | Zdroj: ČTK

„Tento turnaj Masters je pro šestnáct nejlepších judistů každé váhové kategorie. Tím, že je to v olympijské kvalifikaci, tak si ten turnaj nikdo ujít nenechá a je tak velmi nabitý. Myslím, že příznivci juda se mají na co těšit,“ popisuje turnaj Lukáš Krpálek pro Radiožurnál.

V jeho hmotností kategorii nad 100 kiligramů nechybí až na Teddyho Rinera nikdo. Francouzský obr ale vynechává celou sezonu a tak pozvánku nedostal. Lukáš Krpálek by chtěl znovu potvrdit svou příslušnost k absolutní špičce i po přestupu do nejvyšší kategorie. I přesto, že je druhým mužem světových tabulek, los k němu nebyl úplně přívětivý, hned na úvod se utká s ruským judistou Tamerlanem Bašajevem.

„Je to soupeř, se kterým jsem se letos utkal už dvakrát. Pokaždé se mi ho podařilo porazit. Jednou ve finále mistrovství Evropy, podruhé v semifinále Grand Prix v Mexiku. Každý zápas s ním byl náročný. Je ale vidět, že porazit jde. Půjdu do toho stejně a budu chtít vyhrát.

Pokud se první zápas Krpálkovi vydaří, čekal by něj buď Brazilec Silva nebo Henk Grol z Nizozemska. Právě Grol Krpálka porazil ve finále Grandslamu v Ósace.

„Myslím, že mu mám co vracet. Je to porazitelný soupeř. V letošní sezoně jsem se s ním potkal už třikrát. Dvakrát se mi ho podařilo porazit, jednou jsem s ním prohrál. Tu poslední prohru mu chci rozhodně vrátit.

Krpálek nebude jediným českým judistou, který se na prestižním turnaji představí. Pozvánku na poslední chvíli dostal i David Klammert, který v hmotnostní kategorii do 90 kilogramů vyzve v prvním kole favorizovaného Japonce Nagasawu.

„Vždy do toho jde po hlavě. V letošní sezoně předvedl, že jednoho Japonce porazit jde, tak proč by nešlo porazit dalšího. Moc se těším, jak se budeme hnát společně dopředu. Doufejme, že dojdeme co nejdále,“ řekl Krpálek na konto svého reprezentačního kolegy.

Zápasy českých reprezentantů začnou po páté hodině ranní českého času. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.