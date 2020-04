Judista Krpálek si našel novou zálibu. Během karantény sází zeleninu a zastřihává stromky

Judista Lukáš Krpálek tráví období nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru s dětmi a manželkou ve svém rodinném domě. Kromě cvičení ve své posilovně si olympijský vítěz z Ria našel i novou zábavu. Stal se z něj zahradník. Praha 10:49 13. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český judista Lukáš Krpálek | Foto: Jana Kudláčková | Zdroj: Regina DAB Praha

„Teď jsem sázel papriky, rajčata, okurky a včera jsem sázel kytky a zastříhával stromky. Co jiného mám dělat?“ popsal Krpálek Radiožurnálu svůj nový koníček.

Judista Lukáš Krpálek si během dlouhých dní doma našel novou zálibu. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

A čas tráví i v jiné části zahrady. Před dvěma roky si totiž nechal vybudovat domácí posilovnu.

„Spodní i vrchní kladka, hrazda na přítahy, dá se posilovat břicho. Má to spoustu variant, jak se dá cvičit, trénink se na tom dá udělat nádherný. Dokoupil jsem si i medicinbaly, zátěžovou vestu a spoustu dalších věcí,“ vyjmenoval Krpálek.

Přitom s náčiním nebo na strojích toho zatím moc neodcvičil „Doteď jsem to moc nevyužíval, ale v období karantény se to ukázalo jako dobrý nápad, teď to využívám hodně,“ řekl.

Oproti svým soupeřům by tak domácí posilovnou mohl český judista získat v období, kdy jsou tělocvičny po takřka celém světě uzavřené, náskok před další sezonou.

„Nevím, jestli budu mít náskok. Spíš doháním věci doma a na zahradě, co jsem plánoval. Teď chci udělat takový malý přístřešek s houpačkou, takže budu vykopávat malé základy, dřevo už mám objednané. Baví mě to,“ prozradil s úsměvem Lukáš Krpálek, že je nejen vynikajícím judistou, ale také zručným mužem.