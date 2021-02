Světová špička chybí, přesto se Krpálek v Praze představí. ‚Na poprání kvalitní turnaj,‘ říká judista

Judista Lukáš Krpálek se o víkendu bude prát na Evropském poháru v Praze. Turnaj na Podvinném Mlýně nebude sice tak dobře bodově hodnocený jako světové soutěže a nebude na něm většina zástupců absolutní špičky, nejlepší český judista historie do něj přesto nastoupí. Praha 17:42 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek v souboji s Japoncem Harasawou | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reauters

„Přestože tu úplná špička nebude, i tak to bude na poprání velmi kvalitní turnaj. Jdu do toho s tím, že chci konečně okusit závodní atmosféru. Bereme to jako přípravný start směrem k olympiádě,“ vyjmenoval Krpálek hlavní důvody své účasti na sice domácím, ale přece jen turnaji nižší kategorie.

Judista Lukáš Krpálek se o víkendu bude prát na Evropském poháru v Praze.

Olympijský šampion a dvojnásobný mistr světa má totiž za sebou tvrdou silovou přípravu a teď se potřebuje dostat do formy i na tatami. K tomu musí podstoupit co možná nejvíc zápasů přímo v závodu. Sice minulý týden startoval na Grand Slamu v Abú Zabí, ale tam překvapivě vypadl hned v prvním kole s Bělorusem Alexandrem Vachovjakem.

„Je pro mě samozřejmě těžké přijmout porážku v prvním kole. Ale on je velmi zkušený a šikovný judista, který je schopný dělat výsledky na velkých soutěžích. Beru to jako jeden z větších tréninků, stejně jako teď Prahu nebo za týden Uzbekistán. Pro mě jsou to přípravné starty směrem k těm velkým soutěžím,“ vysvětlil Krpálek.

Přesto ho prohra z prvního kola i po týdnu stále mrzí. Možná by se k ní vracel v mysli ještě víc nebýt toho, že po návratu domů jednu medaili přece jen získal. Daly mu ji jeho děti, Toník a Marijánka. Byla velká, dřevěná, na ní byla velká jednička a nápis „pro nejlepšího tátu“.

„Udělala mi velkou radost a člověku se hned uleví, když přijede domů a dostane takovou medaili. Člověka pak nemrzí tolik, když se soutěž na žíněnce nepovede,“ dodal český judista.

V nedělních soubojích ale bude chtít Lukáš Krpálek získat medaili už na tatami. A nejlépe tu zlatou.