Nejvíc jsem vážil 119 kg, ale to už jsem se necítil dobře, říká dvojnásobný mistr světa Krpálek

Judista Lukáš Krpálek je poprvé mistrem světa v kategorii nad 100 kilogramů, do níž přešel po triumfu na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru. „Slavit teprve budeme,“ usmívá se v rozhovoru s Lucií Výbornou po návratu do Čech. host lucie výborné Praha 13:42 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mistrem světa se stal Lukáš Krpálek už podruhé. První titul získal v roce 2014, kdy startoval ještě v kategorii do 100 kilogramů. A ani nyní, v nejvyšší váhové kategorii, rozhodně nepatří mezi nejobjemnější judisty v kategorii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Od olympiády se snažím nabírat hmotnost, všechno ale dělám postupně. Má nejvyšší váha byla 119 kg, to už jsem se necítil dobře, a tak jsem před šampionátem dával tři čtyři kila dolů.“

Do soutěží v nejvyšší váhové kategorii tak nastupuje výrazně lehčí než ostatní soupeři. Dohání to ale jinde. „Moje judo je založeno na kondici, jsem schopen zvládat utkání do prodloužení, udýchat zápas,“ vysvětluje.

I díky kondici je schopen porážet mnohem těžší soupeře. „Se 180kilovými lidmi je hodně těžké se prát na začátku. Člověk je musí unavit a až po druhé minutě si může dovolit do něčeho jít,“ popisuje. „Rozdíl mezi námi je až 70 kilo a to už je hodně.“

„Sport z vás udělá lepšího člověka. Získáte spoustu nádherných chvil, sportem by měl projít každý,“ doporučuje Krpálek.

Japonsko vs. Evropa

V Japonsku, odkud si přivezl poslední zlato, už byl Lukáš Krpálek mnohokrát – jak na soutěžích, tak na trénincích. A jak zdůrazňuje, japonský trénink juda se od toho českého v mnohém liší.

„V Japonsku jsem si vybudoval velkou skupinu fanoušků, kteří mi jezdí na turnaje fandit.“ Lukáš Krpálek

„Evropa je extrémně silová, nejde vydržet tolik zápasů. V Japonsku jsou zápasy naopak velmi technické, dá se jich vydržet víc,“ popisuje. „I to je jeden z důvodů, proč mám takovou kondici.“

Přestože si Lukáš Krpálek tréninky v Japonsku pochvaluje, studium přímo na japonské univerzitě si představit neumí. Přestože už mu něco podobného Japonci nabídli. „Chvíli jsem nad tím uvažoval, ale bohatě mi stačí, když tam přijedu na tři týdny. Není to pro mě.“