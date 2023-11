‚Mám obrovskou chuť postavit se na žíněnku.‘ Krpálek nečekaně zasáhne do mistrovství Evropy

„Měli jsme v plánu pouze start na grandslamu v Abú Dhabí, a následně na grandslamu v Tokiu v prosinci. Nicméně tím, že mi úplně nedopadl ten start v Abú Dhabí, tak mám v sobě obrovskou chuť se postavit znovu na žíněnku a ukázat, že mám natrénováno a připravený jsem,“ vysvětluje pro Radiožurnál Sport Lukáš Krpálek, proč se nakonec rozhodl startovat na mistrovství Evropy.

Grandslamy, o kterých český judista mluví, jsou totiž výrazně více bodované do olympijského žebříčku než evropský šampionát. A tak plánoval, že se ho nebude účastnit, aby ušetřil síly.

Jenže v Abú Dhabí vypadl ve druhém kole, a tak chce, aby předcházející tvrdá příprava přinesla alespoň nějaké body.

„Bohužel někdy to úplně nedopadne dle představ. Ale o to větší chuť je potom se vrátit a ukázat, že člověk ještě patří mezi tu špičku, že je schopný vyhrávat a podávat dobré výkony. Budu chtít zase bojovat o cennou medaili,“ dodává aktuálně 115 kilogramů vážící Krpálek.

O medaili se bude prát v neděli. Ale na evropském šampionátu nebude ze sedmičky českých reprezentantů jediný s ambicemi na stupně vítězů. O den dříve se bude prát v hmotnostní kategorii do 63 kilogramů z českých judistů nejvýše nasazená Renata Zachová.

„Tato váha nemá úplně favorita, i když samozřejmě někdo je nasazená jednička, někdo dvojka. Ale myslím, že v té kategorii jsme tak vyrovnaní, že všichni můžeme klidně první zápas prohrát, nebo to celé vyhrát. Tak uvidíme, jak to půjde, půjdu se prát. Ale samozřejmě bych chtěla zasáhnout do bojů o medaili,“ plánuje Zachová.

Minulý týden bojovala v Abú Dhabí o bronz a nakonec skončila na pátém místě. Teď chce v Montpellier své umístění pokud možno ještě vylepšit a pak s medailí na krku motivovat Lukáše Krpálka.