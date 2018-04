VIDEO: Tresty, ippon v prodloužení a dvě vítězná držení. Podívejte se na Krpálkovu cestu za zlatem

Lukáš Krpálek se v sobotu stal v Tel Avivu potřetí v kariéře mistrem Evropy. Český judista přidal ke dvěma triumfům ve váze do 100 kilogramů i první titul v kategorii nad 100 kilogramů. Podívejte se na jednotlivé souboje z Krpálkovy cesty za zlatem. Video Tel Aviv 12:55 29. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek se stal v Tel Avivu potřetí mistrem Evropy. | Zdroj: Český svaz juda

Olympijský vítěz z Ria šel do šampionátu s několika zraněními, o to víc se chtěl ale rvát o medaili. V osmifinále si Krpálek poradil s řeckým soupeřem Dimitriosem Tsumitasem, kterého aktivním bojem donutil ke třem trestům.

Ve čtvrtfinále narazil Krpálek na Nizozemce Henka Grola, s kterým se potkával už ve váze do 100 kilogramů a který patřil k jeho nejméně oblíbeným soupeřům. „Myslím, že mi chtěl vrátit to, že jsem vyhrál olympiádu a on ne. I kvůli tomu jsem ho chtěl porazit, abych mu ukázal, že jsem tu medaili vyhrál právem," říkal Krpálek o Grolovi po skončení šampionátu.

Krpálek byl v úvodu souboje s Grolem pod tlakem a jen těsně se vyhnul chvatu. Postupně ale získával převahu a ve druhé minutě prodloužení již značně unaveného Nizozemce hodil na ippon. Grola porazil teprve podruhé ze sedmi vzájemných soubojů.

V semifinále Krpálek přemohl rakouského judistu Stephana Hegyie, nad kterým zvítězil už po minutě a půl. Devatenáctiletého Rakušana hodil na wazari a následně udržel na zemi. Poražený se Hegyi nakonec podělil o bronzovou medaile s Grolem.

Do finále s Krpálkem postoupil Tamerlan Bašajevez Ruska, který předtím vyřadil největšího favorita a světovou dvojku Gruzínce Gurama Tušišviliho. V závěru třetí minuty finále vyšel Krpálkovi protiútok a chvat na wazari, dostal soupeře na zem, kde se mu dokázal vysmeknout a chytnout ho do držení. Vysílený Bašajev se mu pak poklepáním vzdal.

„Napotřetí už jsem to převzal, kontroloval jsem ho a následně chytil i do držení, takže když jsem držel to držení, tak jsem měl obrovskou radost, že to klapne, protože jsem ho držel tak dobře, že jsem věděl, že už mi neuteče," popisoval rozhodující moment finále Lukáš Krpálek.