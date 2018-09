‚Tohle bude bolet dlouho.‘ Lukáš Krpálek odjíždí z mistrovství světa bez medaile a s pocitem křivdy

„Mongolci tady měli svého prezidenta, tak chtěli, aby jejich závodník získal medaili. Myslím si, že tohle nemá se sportem vůbec nic společného, a pokud ten člověk má vyhrát, tak má vyhrát pořádně a ne pomocí třeba rozhodčích,“ myslí si Lukáš Krpálek.

V inkriminovaném okamžiku Ulzíbajar klečel a byl tak v postavení ne-waza, tedy v boji na zemi, ze kterého podle pravidel nesmí judista přejít do chvatu. Přesto byl Mongolovi přiznán rozhodující bod.

„Samozřejmě tohle bude bolet dlouho. Přece jenom šlo o medaili s mistrovství světa,“ posteskl si pro Radiožurnál Krpálek.

Trenér Petr Lacina po utkání šel za rozhodčími a chtěl celou situaci od nich vysvětlit

„Měli jiný pohled. Řekli, že Mongol z toho chvatu vstal a vychytal Lukášův chvat sumi gaeshi,“ popisoval Lacina.

Chvat sumi gaeshi ale začíná útočící judista na zádech, a tak je z výkladu pravidel jednoznačné, že na lopatky se Krpálek dostal sám, bez dopomoci soupeře.

„Nebyla to žádná technika nebo to, co by se dalo hodnotit. Nicméně v takových zápasech, kdy se toho moc neděje, tak jim stačí, že tam někdo jakýmkoliv způsobem upadne na záda,“ říká realisticky Krpálkův trenér.

Odjíždí tedy česká výprava z ázerbajdžánského Baku s pocitem křivdy?

„Lukáš rozhodně. Beru to trošičku s nadhledem. Rozhodli, jak rozhodli, my s tím nic neuděláme. Můžeme se s tím smířit, můžeme se z toho poučit a jít dál,“ dodal Lacina.