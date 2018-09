Krpálek: Se sportem to nemělo nic společného. Člověk má vyhrát pořádně a ne s pomocí rozhodčích

„V tuhletu chvíli jsem z toho stále v šoku, protože jsem to video viděl tolikrát a přesto nechápu, proč tu techniku ohodnotili, když se mnou Mozol vlezl do chvatu, já jsem ten chvat obešel, Mongol ležel na kolenou a já celou situaci přebíral a jak jsem si lehal, tak oni vyhlásili wazari,“ popisuje pro Radiožurnál celu situaci z druhé nastavené minuty Lukáš Krpálek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Krpálek po pátém místu na MS těžce kousal křivdu

Krpálek medaili nezískal. Český judista v souboji o světový bronz nestačil na Mongola Ulzíbajara Číst článek

Právě kvůli ní cítí obrovskou křivdu. V zápas totiž byl aktivnější a moc dobře si uvědomuje, že měl utkání rozhodnout ve svůj prospěch ještě v průběhu základního časového limitu čtyř minut.

„Nechci se na nic vymlouvat, měl jsem samozřejmě spoustu času vzít zápas do svých rukou a ukončit ho před koncem základního časového limitu, což se bohužel nestalo a šli jsme do prodloužení. Zkousnul bych, kdybych prohrál regulérně. Kdybychom byli v době, kde nejsou videokamery, kdyby si to rozhodčí nemohli stopnout a podívat se na to, tak bych to ještě vzal,“ vyprávěl český judista.

Rozhodčí se na záznam dívali, přesto vyhlásili za vítěze mongolského judistu. Lukáš Krpálek ještě dlouho stál na tatami a nechtěl odejít.

„Pořád jsem čekal, že tam zaskočí někdo vyšší nebo někdo, kdo to viděl jinak, což bohužel nenastalo, tak jsem musel odejít. Trošku si myslím, že je to i tím, že tady Mongolové měli svého prezidenta, tak chtěli, aby jejich závodník získal medaili. Myslím si, že částečně to bude tohle, ale to nemá se sportem nic společného a pokud má člověk vyhrát, tak pořádně a ne pomocí rozhodčích. Nevím, třeba to je jen můj pohled, třeba, třeba ne,“ přemýšlí nahlas Lukáš Krpálek.