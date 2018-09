Lukáš Krpálek se pere na mistrovství světa v judu. Ve čtvrtfinále prohrál, bude ale bojovat o bronz

Krpálkovi se vstup do mistrovství světa i přes těžký los povedl, když ve druhém kole otočil zápas se svým velkým rivalem třiatřicetiletým Nizozemcem Henkem Grolem. Ten patřil k nejméně oblíbeným soupeřům českého judisty už ve váze do 100 kilogramů, kde ho porazil jen jednou ze šesti případů. Po přestupu do nejvyšší váhy nad ním ale český judista zvítězil na letošním mistrovství Evropy a i nyní v Baku.

‚Je to okamžik, který mi z hlavy nikdy nevypadne.‘ Lukáš Krpálek před dvěma roky získal olympijské zlato Číst článek

Grola rychle donutil ke dvěma trestům, ale pak sám upadl na wazari a musel dohánět. V poslední minutě vytvořil na soupeře obrovský tlak a 26 vteřin před koncem ho hodil na ippon. Krpálek tak vyhrál teprve třetí z osmi vzájemných soubojů.

Ve třetím kole sedmadvacetiletý Krpálek suverénně porazil zkušeného olympijského šampiona z Pekingu 2008 Mongola Tuvšinbajara Naidana. V tomto zápase se mu povedlo soupeře dokonce dvakrát hodit na ippon, poprvé však videorozhodčí výrok změnil na wazari.

Ve čtvrtfinále český judista sice prohrával na wazari, s postupující únavou domácího soupeře Ušangi Kokauriho se ale dostával do kontroly zápasu. Povedlo se mu wazari, srovnal a byl lepší, při snaze rozhodnout duel však udělal chybu, kterou rozhodčí vyhodnotili jako Ázerbájdžáncův ippon, a duel tak český judista prohrál.

Dostal se však do opravné části pavouka, kde se bude prát o svou třetí bronzovou medaili ze světových šampionátů.

Třetí byl v letech 2011 a 2013, k tomu má zlato z roku 2014. K cennému kovu i z Baku nyní olympijský vítěz z Ria 2016 potřebuje ještě dvě výhry.

Lukáš Krpálek už sleduje s rodinou své soupeře. Dnes se na tatami bude prát poprvé v +100 kg na #JudoWorlds2018 . Vše o jeho soubojích na @Radiozurnal1 pic.twitter.com/wXGeMMphn9 — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) 26 September 2018