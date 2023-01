‚Šok pro celé světové judo.‘ Olympijský vítěz Krpálek mění kategorii, zápasit bude do 100 kilogramů

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se vrací do váhové kategorie do 100 kilogramů. V ní ovládl soutěž na Hrách v Riu v roce 2016, na poslední olympiádě v Tokiu už pak dominoval mezi nejtěžšími judisty. Praha 17:35 18. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek s českou vlajkou | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

Bude to šok pro celé světové judo. Tak mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport o svém návratu do váhové kategorie do 100 kilogramů dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s judistou Lukášem Krpálkem o jeho přestupu do nižší váhové kategorie

Co vás vedlo k tomu, že se vracíte do kategorie do 100 kilogramů?

Musím říct, že tahle myšlenka byla v mé hlavě opravdu dlouho. Dokonce i před olympiádou v Tokiu jsem o tom uvažoval a už jsem zmiňoval, že Tokio je pro mě poslední závod v těžké váze. Já jsem byl z těch kluků, ne vyčerpaný, ale už mě to tolik nenaplňovalo se prát s lidmi, co mají o 50 nebo 60 kilo víc. To jsou pro mě nesmírně těžké zápasy. Dokážu je porazit, vím to, ale ten zápas mě nenaplňuje judisticky.

A kdy definitivně padlo to rozhodnutí? Rozhodlo i to vaše zranění?

Je to věc, kvůli které jsem nad tím začal přemýšlet ještě víc, protože když si vezmu loňskou sezonu, tak jsem byl třikrát zraněný a myslím, že to bylo proto, že jsem se pral v téhle váhové kategorii nad 100 kilogramů. Kdybych se pral v té nižší, tak těch zranění nemuselo být tolik. Možná.

Jak na to budou reagovat vaši soupeři? Třeba takový Fonseca, se kterým jste se pral na olympiádě?

Bude to obrovský šok pro celé světové judo. Byl jsem na přípravném kempu a bavil jsem se tam s jedním Belgičanem a ten mi říkal, že to je tajemství, ať to nikde neříkám, že bude přestupovat z kategorie do 81 kilogramů do 90 kilogramů. Já mu odpověděl, že mám taky novinku a že budu z těžké přestupovat zpátky do stovky a ten vyskočil dva metry vysoko a byl tak zaskočený, že věřím, že to bude obrovský šok pro celé světové judo.