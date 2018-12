Judista Krpálek si za úspěchy vysloužil delší pauzu, během ní bude nabírat sílu a váhu

„Pro mě je mnohem důležitější to, že jsem dobře začal tu olympijskou kvalifikaci, která běží. Myslím, že jsem si nahnal dostatek bodů pro to, abych si teď od závodů dal trošku pohov a mohl se připravovat směrem k dalšímu roku. Můj první závod v příštím roce by měl být až někdy v dubnu, možná v květnu,“ bilancuje Lukáš Krpálek pro Radiožurnál.

Nezvykle dlouhá pauza, kterou si Krpálek svými výkony v letošním roce zajistil, přijde olympijskému vítězi z Ria vhod. Po přestupu do vyšší váhové kategorie totiž elitní judista stále dohání manko, které na ostatní soupeře má.

„Teď by mě měla čekat silová příprava, kde to bude zaměřené na to, abych nabral sílu a i tu váhu, kterou trošku potřebuji. Jsem tedy rád, že se mi tolik dařilo a nebudu muset tak jezdit,“ říká Krpálek.

Dlouhou pauzu plánuje Krpálek využít k tomu, aby se perfektně připravil nejen na závody v roce 2019, ale také na olympijské hry v Tokiu o rok později. Letošní úspěchy k tomu českého judistu motivovaly dostatečně.

Olympic champion Lukas KRPALEK (CZE) beats OGAWA Yusei (JPN) in a rematch of the 2017 Japan Grand Slam final with a sumi-gaeshi for ippon! KRPALEK is into the quarter-final.



Watch #JudoOsaka2018 at https://t.co/Gupw1ahon6 pic.twitter.com/wMuNIT6VK6 — Int. Judo Federation (@IntJudoFed) 25 November 2018

„Považuji to za velmi úspěšný rok. Podařilo se mi vyhrát mistrovství Evropy, byl jsem pátý na mistrovství světa. Chyběl kousek a mohla tam být medaile. Beru to jako cestu směrem k olympiádě. Když to na mistrovství světa nevyšlo teď, tak doufám, že to vyjde příští rok nebo právě na té olympiádě. Ta bude nejdůležitější a budu chtít být stoprocentně připravený k tomu, abych šel pro tu medaili,“ vyhlíží olympijské hry v Tokiu olympijský vítěz z Ria Lukáš Krpálek.