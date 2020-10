Jsem pozitivní na covid, vzkázal judista Krpálek. Olympijský vítěz přijde o turnaj v Budapešti

Judista Lukáš Krpálek se nakazil koronavirem a musí tak vynechat turnaj v Budapešti, na který se připravoval po osmiměsíční pauze způsobené stejnou nákazou. Olympijský vítěz z Ria o tom své fanoušky informoval na facebooku. Praha 18:39 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek po porážce v souboji o bronz na Evropských hrách v Minsku | Foto: VALENTYN OGIRENKO | Zdroj: Reuters

Krpálek neprošel zdravotními testy, které jsou u mezinárodních sportovních akcí nyní povinné.

„Testy před odjezdem u mě bohužel prokázaly že jsem pozitivní na covid,“ uvedl. Bylo mu to líto. „Tak moc jsem se těšil na své první závody, které mají být tento víkend v Budapešti,“ posteskl si.

Devětadvacetiletý judista musí do izolace. „Řídím se pokyny lékařů, abych byl fit na listopadové mistrovství Evropy v Praze,“ doplnil. Evropský šampionát by se měl v Praze uskutečnit od 19. do 21. listopadu.