Olympijský vítěz oprášil staré řemeslo. ‚Jsem vyučený truhlář,‘ prozradil Krpálek a pustil se do díla

Bořek stavitel. I tak by se mohl jmenovat v době nouzového stavu olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. Nucené volno, zapříčiněné pandemií koronaviru využívá ke stavebním pracím na zahradě. Radioužurnálu popsal, do jakého projektu se na zahradě pustil.

„Ještě na to budu dávat palubky a latě, pak tašky a ta konstrukce je víceméně hotová. Teď už stačí jen dodělat střechu a je to kompletní,“ popisuje stav stavby Lukáš Krpálek.

Zahradní domeček, ve kterém bude velká rodinná houpačka, si celý ze dřeva postavil sám. A nikoho nepotřeboval ani na to, aby mu vysvětlil, co a jak se má dělat

„Já jsem vyučený truhlář, takže jsem si vším prošel. Hoblík, brusky a pily, to znám výborně. Musel jsem oprášit staré řemeslo a vrhnout se na to.“

Vysvětluje Lukáš Krpálek. Ono ale od vyučení už přeci jen uběhl nějaký čas a tak musel při práci občas hodně lovit v paměti, jak se co správně dělá.

„Dělali jsme žlaby a to je asi po deseti letech, co jsem to neměl v ruce. Matně jsem vzpomínal, co a jak dělat. Ale pak jsem vzal kladívko a už jsem jel.“

Zkušenosti z mládí

Lukáš Krpálek těží i z toho, že jako teenager jezdil na chatu a tam každé léto chodil na brigády pomáhat na stavby. Nemá tak problém ani se zabetonováním základů, nebo pokrytím malé rovné střechy. Občas ale potřebuje s něčím pomoc a to pak zapojí celou rodinu.

„Občas mi pomůže brácha nebo zavolám Evičku (manželka) a nebo Tonda (syn), ale s ním je to trochu náročnější. On všude rozhazuje písek, takže je to v trávě. Důležité je, že je legrace.“ usmívá se nad pracovním nasazením čtyřletého syna Toníka Lukáš Krpálek.