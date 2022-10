Pár těžkých soupeřů tady bude, předpovídá judista Krpálek. V Abú Dhabí by rád vybojoval medaili

Judista Lukáš Krpálek chce letos vybojovat svou první medaili. I proto jen týden po mistrovství světa nastoupí do dalších bojů.

„Ambice jsou samozřejmě vrátit se k medailovým umístěním a snažit se zase dostat zpátky do formy. Víme, že na mistrovství světa to nebylo úplně optimální, s výsledkem jsem spokojený nebyl. Rozhodli jsme se, že týden na to budu startovat právě na tomto grandslamu. Rozhodně do toho půjdu s tím, že chci získat medaili,“ říká Radiožurnálu před startem soutěže hmotnostní kategorie nad 100 kilogramů Lukáš Krpálek.

Ve Spojených arabských emirátech sice není kompletní špička, což by mohlo českému judistovi pomoci k medailovému úspěchu, ale pokud bude chtít třeba do finále, pak si bude muset poradit třeba s aktuální světovou jedničkou Temurem Rachiumovem z Tádžikistánu.

„Pár těžkých soupeřů tady bude, nicméně na to se snažím nehledět, připravit se na samotný boj a udělat maximum pro to, aby to konečně vyšlo a v letošní sezoně jsem konečně udělal nějakou medaili.“

Časově je to čekání dlouhé, přesně od 30. července loňského roku, kdy Lukáš Krpálek ovládl olympijský turnaj. Pak měl dlouhou pauzu a dodnes pouze dva turnaje.

Velmi těžký soupeř

V Záhřebu na Grand prix, obsadil se zraněným svalem sedmé místo, na mistrovství světa skončil ve čtvrtfinále a stěžoval si na slabší přípravu i fyzickou kondici.

Tu ale za týden od šampionátu vylepšit stihnout nemohl, přitom soupeři se na dvojnásobného olympijského vítěze budou chtít znovu vytáhnout.

„Ve druhém kole se můžu potkat s rumunským závodníkem, který váží okolo 170 kilo, takže pro mě velmi těžký soupeř,“ upozorňuje Lukáš Krpálek na svůj největší handicap v soubojích nejtěžší hmotnostní kategorie.

Mezi všemi borci je totiž český judista se svými necelými 110 kilogramy jasně nejlehčí.

První souboj ho v Abú Dhabí čeká kolem desáté hodiny dopoledne. To už bude mít své první kolo za sebou v hmotnostní kategorii do 90 kilogramů další z českých judistů David Klammert.