‚Moje reakce byly špatné, za 5. místo můžu být rád.‘ Krpálek neskrýval zklamání, chybí mu Japonsko

Lukáš Krpálek už ve své kariéře získal všechno, co mohl. Vyhrál olympijské hry, mistrovství světa i Evropy, stal se světovou jedničkou. Toužil ale přidat ještě úspěch na domácím evropském šampionátu. Jenže v Praze startoval po jedenáctiměsíční pauze a hned od prvního zápasu bylo vidět, že se nepere tak, jak byl v minulosti zvyklý. Praha 8:05 22. listopadu 2020

Moc toužil po medaili, ale nakonec jí Lukáš Krpálek na domácím mistrovství Evropy nezískal. Jak dlouho bude českého judistu neúspěch trápit popsal v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Že to není úplně ideální jsem zjistil až opravdu na závodní žíněnce, když jsem šel do toho zápasu. Moje reakce na jejich chvaty byly špatný a můžu být rád za to 5. místo.“

Zhodnotil kriticky své vystoupení Lukáš Krpálek a taky hned věděl, co bylo příčinou toho, že se nepral v takové formě jako dřív.

Chybí mu kempy

Sice absolvoval několik soustředění, na kterých se ale pral převážně s lehčími borci, než je on sám a navíc ani s jedním s první padesátky světového žebříčku. Nemohl, kvůli pandemii koronaviru za nimi nemohl cestovat.

„Já musím jen doufat v to, že se vše vrátí do normálu a my se budeme moct připravovat jako vždycky. Odletět do Japonska, připravovat se s těma nejlepšíma, s malejma, velkejma, těžkejma, hubenejma...ten výběr je tam obrovský a já tam udělám tu nejlepší přípravu. Pokud budu chtít pomýšlet na olympijskou medaili, tak rozhodně takové kempy budou nutností,“ dívá se do budoucna Lukáš Krpálek.

Nesplnění sen v podobě zisku medaile z domácího šampionátu mu ale ještě hodně dlouho bude vrtat v hlavě

„Dokud nevyhraju. Dokud nepřijedu na závod a nebudu stát na nejvyšším stupínku, tak do té doby mi to bude hlodat v hlavě a každý den se budu snažit dělat maximum,“ říká Lukáš Krpálek.

Mimochodem ani menší zisk bodu z evropského šampionátu nic nezmění na jeho pozici světové jedničky hmotnostní kategorie nad 100 kilogramů.