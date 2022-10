V Japonsku jsem byl rozbitý, teď už v pohodě, hlásí před mistrovstvím světa z Uzbekistánu Krpálek

Krpálek se před startem na mistrovství světa nejprve musí vyrovnat s časovým posunem. Za poslední dva týdny přelétal několik časových pásem a to hned několikrát.

„Jsem hrozně rád, že se povedlo zorganizovat, že jsem na přípravu do Japonska mohl odcestovat, že mě tam vzali a že jsem tam mohl trénovat,“ pochvaluje si Lukáš Krpálek, který byl jako vůbec první zahraniční judista pozván japonským národním týmem k závěrečné přípravě před světovým šampionátem.

Kemp byl velmi náročný po fyzické stránce, ale i po stránce přeletu několika časových pásem.

Po návratu z Japonska totiž Krpálek pobyl v Čechách jen pár dnů a vydal se do Uzbekistánu.

„Musím říct, že s tímhle jsem se srovnal docela dobře. Největší problém jsem měl, když jsem přiletěl do Japonska, tam jsem byl tři dny hodně rozbitej a dělalo mi to problém. Když jsem se pak vrátil do Čech, tak úplně v pohodě a teď tady v Uzbekistánu taky. Spíš ta únava z kempu, ale to snažím ani ne dospat, ale spíš zrelaxovat a dát se do kupy,“ říká viditelně unavený Lukáš Krpálek.

Naskýtá se otázka proč se vůbec do Japonska tak blízko před světovým šampionátem vydal.

„Byl jsem v takové pozici, že jsem musel, protože se mi v tom roce vlekly zranění. Když jsem konečně vybruslil z jednoho, spadl jsem do dalšího a ta příprava nebyla úplně ideální, jak bysme chtěli,“ vysvětluje Lukáš Krpálek, který od olympijského triumfu absolvoval jen jediný závod a to se zraněným loktem v květnu v Záhřebu.

Jde tedy o to, jestli se dá vůbec odhadnout v jaké formě bude v Uzbekistánu startovat.

„Nedá se to odhadnout. Nemá nazávoděno, takže výkon bude otázkou. Nicméně pro něho hrají kvality a obrovské zkušenosti, které ve své kariéře nasbíral a i to, že je bojovník, má srdce bojovníka a je schopný to urvat. I když se nemusí prát opticky líbivě, tak je schopný urvat,“ věří ve schopnosti svého svěřence trenér Petr Lacina.

Lukáš Krpálek se bude prát na světovém šampionátu ve středu a všechny jeho zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu a Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.