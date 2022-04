‚Obrovská čest a něco nádherného.‘ Krpálek získal ocenění pro nejlepšího judistu Evropy

Lukáš Krpálek byl vyhlášen nejlepším judistou Evropy za rok 2021. Cenu získal jako první český judista v historii. V dějišti evropského šampionátu v Sofii mu ji předal prezident Evropské unie juda Otto Kneitinger. „Evropa je opravdu velmi silný kontinent, dovolím si říct, že nejsilnější a konkurence je obrovská,“ řekl po převzetí ceny Krpálek v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Sofia 18:35 30. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijský festival v Praze přivítal zlaté medailisty a další olympioniky. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cena pro nejlepšího judistu Evropy za rok 2021. Jaký je to pocit dostat takové ocenění?

Je to krásný pocit, nesmírně si toho vážím. Ta cesta k olympijskému zlatu nebyla úplně jednoduchá a když člověk zohlední podmínky, které jsem měl já, tak byly trochu rozdílné, a proto jsem rád, že se olympiáda povedla. Tohle ocenění jsem získal vůbec poprvé, jednou jsem získal juniorské, tak jsem rád, že jsem získal i seniorskou kategorii. Pro mě je to obrovská motivace zkusit ještě jednu olympiádu v Paříži.

Jak silná Evropa v judistickém světě je? Dá se to srovnat i s konkurencí světovou?

Evropa je opravdu velmi silný kontinent, dovolím si říct, že nejsilnější, a konkurence je obrovská. Vyhrát světového judistu roku se mi nepovedlo, asi i z důvodu, že hlasovali lidi pomocí nějakého odkazu. Bohužel u nás není tak velká základna jako v dalších státech, takže o to více jsem rád, že jsem získal ten evropský titul. Je to pro mě obrovská čest a něco nádherného.

Kam přijde tato trofej?

Určitě někam do vitríny. Sportovce roku mám vysoko, protože je ze skla, tak aby mi ho děti nerozbily, tuhle trofej si možná můžu dát o kousek níže, ale rozhodně ji vystavím taky.

Co té ceně předcházelo a co jste pro ni musel udělat. Myslím to, co bylo před Tokiem, ale všechno předtím?

Vždycky k tomu, abych něco dokázal velkého, tak jsem musel trochu spadnout. Několikrát prohrát, abych zase stoupl na vrchol. Teď zpětně vím, že to bylo správně, protože jsem si vždycky řekl, že na sobě musím ještě víc pracovat a rozebírat věci, které dělám špatně. Když přišel neúspěch, tak zpětně můžu říct, že mě to posunulo dopředu.

Dvojnásobný mistr světa, dvojnásobný olympijský vítěz a pokaždé v jiné kategorii. Teď judista Evropy, za uplynulý rok. Co vám vlastně ještě chybí?

To nevím, ale i tohle je důležité. Chci pokračovat, snažit se ještě kousek to posunout a dostat se ještě na jednu olympiádu, na další už nevím, protože tam už by mi bylo 38 let. Judisté průměrně končí okolo 30 až 35 let, takže pravděpodobně se mě ta další už týkat nebude. Ale chci udělat maximum, aby mi to v Paříži vyšlo, abych se tam dostal, to bude hlavní prioritou. Všechno jsme tomu podřídili, nestartoval jsem na mistrovství Evropy, protože nemám stoprocentně doléčené zranění a nechci to riskovat. Chceme všechno směřovat k olympiádě a tam nechat všechno, aby to do třetice dopadlo. Neříkám zlato, to by bylo nádherné, ale medaile by byla super.