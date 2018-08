‚Je to okamžik, který mi z hlavy nikdy nevypadne.‘ Lukáš Krpálek před dvěma roky získal olympijské zlato

Vzpomenout si, co se dělo před dvěma lety, může být někdy dost těžké. Lukáš Krpálek to bude mít ale daleko snazší než ostatní. Přesně před dvěma roky totiž vyhrál olympijské zlato v soutěži judistů do 100 kilogramů.

„Nedávno jsem se díval na film Zlatý muž z Ria. Měl jsem husí kůži z toho, když jsem si zpětně připomněl celý ten den, jak jsem šel zápas po zápase. Je to okamžik, na který hrozně rád vzpomínám a který mi z hlavy asi nikdy nevypadne,“ popisuje pro Radiožurnál své pocity Krpálek.

Samotný olympijský závod český judista podle svých slov nijak zvlášť neprožíval. Takže ho následně velmi překvapila velká pozornost, které se mu dostalo, včetně toho, že ho začali lidé poznávat na ulici.

„Bral jsem to jako každý jiný závod. Už před tím jsem jich vyhrál spoustu, myslím třeba mistrovství Evropy nebo světa. Nečekal jsem, že olympiáda dokáže až tak všechno změnit. Musím říct, že jsem si na to dlouho zvykal,“ přiznává Krpálek.

Lukáš Krpálek se zlatou olympijskou medailí spolu s reportérem Radiožurnálu Petrem Kadeřábkem | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

Postupně se ale situace zklidnila. Také kvůli tomu, že Krpálek tráví velkou část roku mimo republiku. Většinu soustředění totiž absolvuje v zahraničí. Rád by ale svým příkladem motivoval mladé lidi ke sportu a k tomu podle něj můžou pomoct osobní setkání.

„Rád se zúčastním některých akcí. Myslím si, že pro mládež je to velmi důležité. Motivovat je k tomu, aby sportovali, aby dělali nějaký sport. Když se podívám zpětně, tak mám krásné vzpomínky na to, jak jsme jezdili na různé kempy, ať už doma, nebo v zahraničí,“ vzpomíná olympijský vítěz.

Českého judistu čeká v této sezóně ještě mistrovství světa v ázerbajdžánském Baku. Půjde pro něj o první představení na světovém šampionátu v nové těžší váhové kategorii, do které přestoupil po olympiádě v Riu.

„Měl bych být na mistrovství světa v Baku, potom 14 dní na to budu na Grand Prix v Mexiku a následně bych měl startovat na grandslamu v Tokiu,“ představuje své plány do konce roku Krpálek.